- De har fuldstændig vanvittige kompetencer

- Hvis det bliver det vilde vesten inde på banen, så er der ingen tvivl om, at de løber afsted med medaljerne.

Sådan lyder det fra Team Esbjerg-træner Jesper Jensen i en pressemeddelelse fra klubben inden vestjydernes Champions League-bronzekamp søndag mod franske Metz.

Håndboldkvinderne fra Esbjerg har i denne sæson vundet guld i pokalturneringen og sølv i den hjemlige liga. Nu skal de forsøge at sikre et stykke europæisk bronze som afrunding på sæsonen.

Efter lørdagens nederlag i Champions League-semifinalen mod ungarske Györ venter Metz på danskerne i bronzekampen i Budapest.

Det bliver Esbjergs 61. kamp i sæsonen, og selv om trætheden utvivlsomt sidder lidt i kroppen, så må kollektivets bolte ikke give efter, forklarer Jesper Jensen.

- De har nogle fuldstændig vanvittige, individuelle kompetencer. Det er helt ekstremt. Ud over Louise Burgaard har de seks andre bagspillere, som er helt vildt dygtige, siger Jesper Jensen.

- Derfor bliver det et spørgsmål om at holde fokus hele tiden på de rigtige ting. Det bliver vores kollektiv, som skal vinde over deres individualister.

Mette Tranborg (med bold) og holdkammeraterne kunne ikke knække giganten Györ. Foto: Aniko Kovacs/Ritzau Scanpix

Franskmændenes individuelle klasse ligger blandt andet hos profiler som brasilianeren Bruna de Paula og de franske landsholdsspillere Meline Nocandy og Grace Zaadi Deuna.

- Vi skal være foran dem mentalt hele tiden. Vi skal bakke op hele tiden, spille en ekstra aflevering og få dem i dueller, som vi gerne vil have, forklarer Jesper Jensen, som uanset resultatet ser tilbage på en stor sæson.

- Det har helt sikkert været klubbens bedste sæson. Vi har været danmarksmester flere gange, men at spille med i toppen i Europa viser, at klubben er oppe på et niveau nu, hvor vi er interessante, mener han.

Kampen bliver samtidig et farvel til Line Myers, Annette Jensen og Marit Malm Frafjord, som alle stopper i klubben.

