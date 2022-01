De har jo ikke en chance

Ekstra Bladets EM-ekspert ærgrer sig forud for Danmarks første mellemrundekamp

- Det lyder som om, du er klar til at pantsætte hele matriklen på dansk sejr i aften?

- Vist hele Thurø. Nej, jeg må nok hellere nøjes med huset.

Jan Pytlick griner i telefonen fra det sydfynske, hvor Ekstra Bladet fanger ham torsdag op til mellemrundekampen mellem Danmark og Island ved EM i herrehåndbold.

Island er uden tre spillere, der er ramt af corona, og to af dem er store profiler på holdet.

Derfor er Pytlick skråsikker.

- De havde måske en lille chance, inden de her coronameldinger. Men nu…nej, Island har altså næsten ingen chance for at slå Danmark. Det kan jeg simpelthen ikke tro, siger han.

Alt i Danmarks favør

Begrundelsen er et sammenkog af flere åbenlyse ting: Mandskabssammensætning, stjerner i truppen, niveau i de første kampe og erfaring fra slutrunder. Alt sammen i Danmarks favør.

Selv når Danmark hasteindkalder en 40-årig veteran i 11. time, går han bare ind og scorer løs, når han får chancen.

Island derimod må nu undvære førstevalget i målet, Björgvin Páll Gústavsson, samt markspillerne Elv­ar Örn Jóns­son, Ólaf­ur Andrés Gudmunds­son, Bjarki Már Elísson og ikke mindst stjernen Aron Palmarsson. De to sidste blev testet positiv torsdag morgen.

- Det er fandeme noget, der gør ondt, siger Pytlick, der ikke er bange for, at islændingene skal komme med noget tungt skyts ude bagfra.

Jan Pytlick arbejder under slutrunden som fast ekspert for Ekstra Bladet. Foto: Jonathan Damslund

De skal spille fuld tid

- Til gengæld er det et angreb med fart i fødderne, og det bliver interessant at se det danske forsvar overfor det, siger han.

Hvis angrebet hos islændingene skal have en chance for at gøre en forskel mod Danmark, hænger det hele igen på Gisli Kristjánsson, Ómar Ingi Magnússon og Janus Dadi Smárason – alle tre med daglig gang i Bundesligaen.

- De skal næsten spille fuld tid mod Danmark, men problemet for Island er bare, at det har de sådan set gjort hidtil i turneringen.

- Så du tør godt pantsætte hele matriklen på dansk sejr?

- Ja, lad os sige matriklen. Hele Thurø tør jeg altså ikke, kommer det med et grin.