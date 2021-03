De nægter ham at komme hjem

En af historiens bedste fløjspillere er havnet i alvorlige problemer.

Luc Abalo bor og spiller håndbold i norske Elverum, men på grund af en teknikalitet må den 36-årige franskmand ikke være i Norge, skriver NRK.

Miseren skyldes, at Abalo rejste til VM i Egypten med det franske landshold i januar. I mellemtiden lukkede Norge grænserne på grund af frygt for coronaspredning, men klubben var overbevist om, at lukningen ikke var et problem for Abalo, fordi han er bosiddende i Norge.

Så længe han gik i karantæne i de obligatoriske ti dage.

Problemet er bare, at han ikke har folkeregisteradresse i landet, og derfor nægter de norske myndigheder at lade ham komme længere end lufthavnen i Gardemoen uden for Oslo.

- Han prøvede at forklare, at hjem for ham er Elverum, men det hjalp ingenting, fortæller Mads Fredriksen, der er daglig leder i klubben.

Luc Abalo er i stedet rejst til Paris, hvor han dog ikke længere er i besiddelse af en bolig. Derfor bor han på hotel, som betales af Elverum og det franske håndboldforbund.

Artiklen fortsætter under billedet..

Luc Abalo var holdkammerat med Mikkel Hansen i Paris, hvor franskmanden i dag må bo på hotel. Foto: Jens Dresling

Ifølge Mads Fredriksen har han kun den samme bagage, som han rejste til VM med for flere måneder siden. Og intet tyder på, at en løsning er lige oppeover.

- Vi har forhørt os hos både håndboldforbundet, departementerne, idrætsforbundet og kulturministeren, men de siger bare, at enkeltsager som denne ikke behandles, siger Mads Fredriksen.

Luc Abalo skiftede meget overraskende til Elverum efter otte år i Paris Saint-Germain, hvor han var holdkammerat med Mikkel Hansen, men det er altså usikkert, hvornår han igen kan genforenes med sine holdkammerater.

DBU undersøger Daramy

Vanvittige tal! Barcelona sætter deres lid til Messi

Viaplay-bombe: Her er løsningen til sportsfans

Laudrup tog ham på fersk gerning