De raser – men kan de da ikke læse?

HERNING (Ekstra Bladet): Den franske landstræner kalder det vanvittigt.

- En skandale, siger Olivier Krumbholz om programmet for EM’s mellemrunde, som hans svenske landstrænerkollega Tomas Axnér raser over og kalder ’en kartoffelturnering’.

Men de har åbenbart ikke læst godt nok på lektien. Det står højt og tydeligt i EM’s turneringsplan, at hvis de to arrangører går videre til mellemrunden, spiller Danmark sine kampe hhv. den 11., 13. og 15. december – og Norge er i aktion den 10., 12. og 15. december.

De fasttømrede datoer skyldes hensynet til billetsalg. At Norge så i mellemtiden måtte droppe sin del af arrangementet, og at EM stort set spilles uden fans er en helt anden historie.

Morten Stig Christensen melder hus forbi, hvad DHF’s rolle angår:

- Man er jo nødt til at dele det i to: For det første er turneringen skruet sådan sammen, fordi man gerne vil have kampe hver dag, og det begunstiger nogen. For det andet forsøger man at lægge nogle fridage ind i slutrunder, hvor programmet tidligere var meget mere kompakt, siger generalsekretæren.

Da Olivier Krumbolz og Frankrig blev europamestre for to åt siden på hjemmebane, havde de også et fantastisk program, mens russerne måtte spille tre kampe på fire dage. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

- Ud fra et sportsligt synspunkt forstår jeg jo godt, at det er bedre at have en fridag mellem alle kampe frem for at spille to dage i træk, men det er jo også typisk, at vi nu har den diskussion midt i turneringen. Den kunne vi jo have taget for et halvt år siden.

De kunne vel også bare læse programmet, inden de brokker sig?

- Jo. Det vil jeg jo altid foretrække, men under alle omstændigheder er det en EHF-problematik og ikke noget, der kører i DHF-regi. Det er ikke noget, vi diskuterer. Det eneste, værterne som regel har indflydelse på, er tv-tider, siger Morten Stig Christensen og tilføjer:

- Det handler jo for EHF om at lave en turnering, der er så attraktiv for publikum, tv og sponsorer og samtidig indeholder så mange fridage som overhovedet muligt.

Svenskerne er også pænt sure over, at der er ændret på kamprækkefølgen, så de i stedet for Montenegro i den første kamp nu skal møde Danmark. De blågule havde sat analyse-sektionen i gang med at forberede sig på Balkan-artisterne, og nu må de på den igen og læse op på Jesper Jensens kvindskab.

- Jeg ved ikke, hvorfor der er lavet om på rækkefølgen, siger DHF-formand Per Bertelsen.

- Det er EHF, der afgør det, og sådan plejer det at være. Der er intet nyt i det, siger formanden, der vurderer, at EHF har taget hensyn til ønsker fra diverse tv-stationer.

Svenskerne kan dog glæde sig over, at de ligesom Danmark får fridage mellem deres tre kampe i mellemrunden, mens Frankrig og Ruslands indbyrdes topmøde spilles fredag – og begge har været i aktion dagen inden.

Som et kuriosum: Da Frankrig for to år siden blev europamestre på hjemmebane, havde de to hviledage mellem hver af de tre kampe i mellemrunden, hvor Rusland til gengæld spillede tre kampe på blot fire dage.

I finalen vandt Frankrig foran 14.000 tilskuere i Paris med 24-21 over en flok slidte russere og sikrede guldet – plus direkte adgang til OL i Tokyo!

