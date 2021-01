De siger han vejer 89 kilo

KAIRO (Ekstra Bladet): Ifølge VM’s egyptiske hjemmeside vejer Thierry Gauthier Mvumbi beskedne 89 kilo og rager kun 176 cm i vejret.

Dertil kan man uden at tjekke yderligere men blot ved at bruge øjnene konstatere: Det er løgn!

Andre steder står stregspilleren fra D.R. Congo opgivet til 110 kilo, og så nærmer vi os – men er næppe helt i mål. 110 er muligvis bare max på badevægten.

Søndag møder Danmark den korpulente congoleser, og det bliver i bogstavelig forstand en udfordring for den danske midterblok at holde styr på den 26-årige gavtyv, der til hverdag spiller Dreux AC i den fjerdebedste franske række.

Han scorede fire gange på fire forsøg mod Argentina, men returløbet er nok set bedre. Til gengæld flytter kammeraterne på de yderste pladser af bænken sig nervøst til siden, når godstoget kommer prustende ud. Det ser ud som om, de ikke altid helt stoler på, at Mvumbi når at bremse…

Thierry Gauthier Mvumbi er et vægtigt indslag på det congolesiske mandskab, og han er blevet spottet oppe ved buffeten... Foto: Mohamed Abd El Ghany/AFP/Ritzau Scanpix

Congoleseren er ikke overraskende blevet spottet på spillerhotellet i fuld sving med at mandsopdække buffeten, men han har også andre ting på repertoiret, afslører han over for den franske avis l’Echo Republicain.

- Danmark er olympiske mestre og en enorm udfordring, men de har to arme og to ben lige som os. En af dem, Mikkel Hansen, bruger hårbånd, og vi har lanceret en lille intern udfordring i omklædningsrummet om at pille det fra ham. Jeg ved ikke, hvad der venter vinderen, men det er udfordringen, siger Mvumbi grinende.

- 89 kilo? Niklas Landin skraldgriner.

- Så vejer han jo mindre end mig. Han er jo en stor fætter, og han er nok svær at holde.

Han siger, de vil flå pandebåndet af Mikkel!

- Ha, det synes jeg er en god konkurrence, men det er ikke sikkert, det er klogt af dem at tirre Mikkel.

Nikolaj Jacobsen tager også den del af den afrikanske taktik roligt:

- Jeg tænker at Mikkel har rigeligt med, så mon ikke han kan tillade sig at forære et væk…

Thierry Gauthier Mvumbi ligner ikke en mand, der skulker fra måltiderne. Til gengæld behøver de ikke stryge hans trøjer, det gør han selv - indefra. Mvumbi spiller til hverdag i den fjerdebedste franske række, men i morgen vil han flå pandebåndet af en dansk olympisk mester. Foto: Mohamed Abd El Ghany/AFP/Ritzau Scanpix

