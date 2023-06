- De skal råbe, skrige og lave noget larm

Aalborg Håndbold fik udlignet til 1-1 i DM-finalen mod GOG i onsdags. Her vandt nordjyderne den anden finalekamp i serien.

Lørdag eftermiddag venter den tredje og afgørende finale i Aalborg, og hjemmeholdets anfører, René Antonsen, opfordrer til vild stemning.

- Det er den sidste og vigtigste kamp i hele sæsonen, så vi håber, at publikum er helt klar til at slippe hæmningerne og så bare råbe, skrige og lave noget larm.

- Vi skal meget gerne have skabt en heksekedel, så vi kan lægge maksimalt pres på GOG. Og samtidig giver publikum os et løft, så vi skal have publikum med os for at presse den sidste energi ud af alle mand.

- Vores tank er ikke tom, men det skal den være, når vi er færdige med kampen, så vi ved, at vi har givet alt, hvad vi har, siger René Antonsen til klubbens hjemmeside.

Han har opskriften til sejr over fynboerne.

- Det er nok ikke så meget anderledes end tidligere. GOG vil helt sikkert prøve at løbe os over ende, sætte tempo i kampen og få de nemme kontramål.

- Derfor er det uhyre vigtigt, at vi igen spiller klogt og helst uden tekniske fejl, hvilket bliver ekstremt afgørende for kampens udfald, for det er noget de er dygtige til at straffe.

- Vores angreb skal afsluttes, så vi kan komme på plads i defensiven, og samtidig skal vi gerne have GOG til at kæmpe hårdt for deres mål, forklarer anføreren.

GOG vandt den første finale i Aalborg 31-30. Den anden finale endte med en Aalborg-sejr på 34-29 i Odense.

- For os er det vigtigt, at vi holder fast i det fysiske spil, og så må vi vurdere, hvordan linjen bliver lagt i forhold til det.

- Der skal dog ikke være tvivl om, at vi vil komme ud som lyn og torden for at få publikum med os, så vi kan udnytte den hjemmebanefordel, vi har, lyder det fra Antonsen.

Den tredje DM-finale fløjtes i gang lørdag klokken 13.30 i Aalborg.