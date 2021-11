De skal slås for dansk VM-metal

Det er en VM-trup blottet for chok og vilde kaniner, landstræner Jesper Jensen i dag har udtaget op til det VM, kvindelandsholdet i harpiks deltager i fra 2. december og forhåbentlig frem til og med finalesøndagen den 19. december.

Danmark har fået en nådig lodtrækning, og der burde være garanti for kalenderunderholdning et pænt stykke ind i julemåneden.

VM finder for Danmarks vedkommende sted i Granollers – en håndboldhistorisk forstad i Barcelonas nordvestlige udkant - og de danske harpiks-atleter har den enestående fordel, at de ikke skal skifte hal undervejs og samtidig kan beholde værelserne inde på hotellet i den catalanske metropol.

- Jeg synes, at det er en stærk trup, vi har udtaget til VM. Lars Jørgensen og jeg har været meget bevidste om, hvilken retning vi ville gå i forhold til truppen, blandt andet ved at tage fire fløjspillere med - på bekostning af tre stregspillere, siger Jesper Jensen.

- Det har vi valgt, fordi vi gennem det sidste halvandet års tid er blevet rigtig gode til at spille mere ud over fløjene, og det vil vi gerne udnytte ved at tilføre ekstra kvalitet på den position, siger landstræneren til DHF’s hjemmeside.

Danmark møder Tunesien, DR Congo og Korea i den indledende gruppe og parres i mellemrunden med tre af følgende fire hold: Tyskland, Ungarn, Tjekkiet eller Slovakiet. Derfor gælder det knockoutfasen – de to bedste hold fra mellemrunden går i kvartfinalerne.