De skreg mig til rødt kort

- Vi skal måske begynde at skrige noget mere, mener Anne Mette Hansen, der hurtigt bøvlede med to udvisninger

GRANOLLERS (Ekstra Bladet): Anne Mette Hansen rendte hurtigt ind i to udvisninger, så det var til at forudse, at hun ville slide sig til den tredje, inden kampen var slut. Det røde kort betyder dog ikke andet end en lidt hovedrysten og en stille accept af, at brasilianerne var dygtige til at skrige sig til danske udvisninger.

- Den ene var lidt tvivlsom, men hun var god til at skrige, og hun er klog. Vi skal måske også skrige noget mere, men det er lige meget nu. VI vandt, vi er i semifinalen – jeg er glad.

- I virkede en anelse frustrerede over dommerne indimellem?

- De får dem nok lidt mere på skriget end på selve tacklingen, men igen… De er kloge. Omvendt holder vi hovederne kolde, selv om det bliver lidt svært. Det var en fed kamp med masser af energi.

- I blev presset for første gang – blev i nervøse?

- Nej, det synes jeg ikke. Jeg vil snarere sige, der var spænding, og sådan skal det være, når vi spiller om at komme i en semifinale, siger Anne Mette Hansen, der efter de to udvisninger blev sendt på banen igen efter pausen.

- Nu har jeg tilfældigvis prøvet det før, haha, så jeg vidste godt, jeg virkelig skulle overveje, hvilke dueller jeg skulle tage. Jeg var nødt til på et tidspunkt at slippe én på ydersiden og lade hende gå, siger backen og tilføjer:

- Det er mega fedt, at vi bevarer roen og vinder, selv om det bliver tæt. Det er, når det bliver svært, man viser, hvordan det står til. Jeg er mega stolt af holdet.

Hun tror, at holdet har lært alt af den katastrofale tabte bronzekamp sidste år i Herning.

- Vi har jo ikke nogen medalje endnu, men nu skal vi spille om det, og det er det, der er fedt. Alt kan ske, men jeg håber vi har lært mest muligt af bronzekampen sidste år i Herning. Vi har i hvert fald brugt den rigtigt meget til at arbejde med mentalt, så jeg håber, det kommer til at se godt ud.

