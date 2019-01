Debatten raser: Gik Danmarks vilde buh-ligans over stregen

Er det okay, når 15.000 danskere forvandler sig fra rooligans til buuh-ligans for at psyke modstanderen?

Nordmændene blev søndag aften most i Boxen, da de danske drenge gav modstanderen en ordentlig rusketur. Både på banen og på tilskuerrækkerne.

Under hele finalen piftede og buhede de feststemte danske buh-ligans, hver gang Norge var i boldbesiddelse.

Og nu raser debatten. Er det okay? En af dem, der for alvor har sat ild til diskussionen, er blandt andet den danske debattør Lisbeth Zornig, som lavede et tweet, der hurtigt kom i modvind.

- Jeg synes faktisk, at det var tåkrummende at høre på. Det var fra start til slut, selv da de førte med ti mål. Det, synes jeg, er mangel på format. Ligesom spillerne viser format, så kan publikum også, når man er ved at vinde VM så overbevisende, siger hun til Ekstra Bladet, mens hun understreger, at hun ikke er sportsekspert.

Bliver til dyr

Lige fra kampens start var tilskuerne på nakken af nordmændene, der mest af alt virkede rystede.

- Jeg ved godt, at man bruger det til at presse og stresse modstanderen. Det kan der godt være ræson i. Måske skaber det en forskel. Men jeg kunne aldrig drømme om at gøre det på noget tidspunkt. Jeg er simpelthen ikke en ’buher.’ Jeg synes egentlig bare, at det er et interessant antropologisk studie.

- Det er virkelig sjovt at se, hvordan sport får følelserne frem i folk, og det så man også i hallen. De bliver jo kraftedme til dyr. Helt almindeligt velfungerende mennesker, der tager slips på om morgenen og sætter sig i banken, bliver til dyr, når det handler om sport.

- Hvordan forestiller du dig, at en 'buher' ser ud?

- Nu kan jeg forstå, at ’buhere’ kommer i alle formater. Selv journalister har været inde og have en mening om mit tweet.

- Jeg gætter på, at det både har været familiemødre og familiefædre, der har stået der med fråde om munden. Meget underholdende efterfølgende, da det har givet anledning til diskussion.

Helt enig, Norge. SÅ pinligt at Danmark buer. Småt og uordentligt. Ej mesterskab værdigt. Hvem er I buere egentlig? https://t.co/9F2TizVOIe — Lisbeth Zornig (@LisbethZornig) 27. januar 2019

En misforståelse

En af de danskere, der vel nok er blevet buhet mest af gennem hele sin karriere, er den tidligere topdommer Kenn L. Hansen. Han har dømt flere nationale fodboldderbys og store internationale kampe.

- Hvis jeg gik på banen efter en tvivlsom første halvleg, er det fint nok, at jeg bliver buhet af. Det er med til, at man opper sig. Faktisk oplevede jeg, at det var sjovere at dømme fodbold med buh-råb end det modsatte. Så kan jeg nok ikke sige det mere tydeligt, siger han til Ekstra Bladet og understreger, at verden generelt har brug for flere mennesker som Lisbeth Zornig. Bare ikke lige, når kampen går i gang.

- Hvis jeg, som den allermest udskældte på banen, kan sige, at det skaber en god stemning, kan jeg ikke se, hvad problemet er.

- Hvordan ser du på, at tilskuerne buher, når deres hold allerede er foran med ti mål?

- Det er helt fint. Det handler om at vinde med 20 mål. Alt, der kan ligge pres på modstanderen, er fint. Nogle blander tingene sammen med vold og racisme og så videre. Selvfølgelig taler vi ikke om ting, der er imod loven.

- Håndbold er en ualmindelig sympatisk sport. Spillerne hilser pænt på hinanden, selv de er blevet tromlet ned. Der kunne fodbold godt lære noget, men vi behøver ikke gøre håndbolden pænere

Sådan er det

En af hovedpersonerne selv fra søndag aftens opgør Sander Sagosen fortalte efter kampen, at han ikke så det store problem i de mange tilråb.

– Sådan noget er jeg vant til. Sådan er det hver eneste uge i Champions League. Det påvirker mig ikke på nogen måde. Publikum i Norge vil forhåbentlig også have gjort det, sagde den norske Paris Saint-Germain-stjerne til NRK.

