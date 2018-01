Delte Noras nøgenbilleder: Her er deres forklaring

Sagen om Nora Mørks stjålne nøgenbilleder har rullet som en lavine i de seneste dage, hvor det norske herrelandsholdets deling af billederne fik sagen til at eskalere.

En østeuropæisk avis kastede onsdag formiddag yderligere benzin på bålet, da man valgte publicerede Mørks private billeder, som er blevet stjålet fra hendes mobiltelefon.

Den unavngivne østeuropæiske avis skrev om håndboldspilleren og lavede et foto-galleri med hendes private fotos. Avisen nøjedes ikke med at lægge billederne på sin webside, men man har også valgt at dele information om billederne på sin Facebook-side. Siden valgte flere østeuropæiske medierne at følge trop og offentliggøre billederne.

Det har naturligvis skabt stor furore, særligt i Norge, og nu står en af de østeuropæiske redaktører frem med en noget tvivlsom forklaring ifølge norske VG:

- Da vi først publicerede billederne, vidste vi ikke, at de var stjålet. Da vi efter nogle timer blev klar over det, fjernede vi artiklen. Vi var ikke de første, som omtalte denne sag. Vi modtog mange links fra folk, som delte dem, og sådan fik vi fat i billederne, siger en af redaktørerne, som videre forklarer, at han troede, billederne stammer fra Instagram:

- Mange sportsudøvere lægger billeder ud af sig selv. Journalisten fik besked på ikke at bruge nøgenbilleder. Sådan noget gør vi ikke, siger redaktøren til VG.

Artiklen fortsætter under billedet.

Flere østeuropæiske medier har delt de ulovlige billeder af Nora Mørk, som florerer på nettet. Arkivfoto: All Over Press.

Præsidenten for det norske håndboldforbund, Kåre Geir Lio, fortalte onsdag aften til VG, at han er blevet kontaktet af ambassaderne i de pågældende østeuropæiske lande. Lio informerede herefter kvindelandsholdets træner, Thorir Hergeirsson, om sagens udvikling.

Samtidig er Nora Mørks advokat, John Christian Elden, ved at tage hånd om sagen.

- Vi har ved hjælp af advokater i andre lande fået slettet billederne, da ingen seriøse medier ønsker at begå strafbare handlinger. Vi vil herefter vurdere det erstatningsretlige ud fra europæisk lovgivning om ophavsret, skriver advokaten i en sms til VG.

Ifølge den norske avis har langt de fleste medier afpubliceret billederne fra net-siderne, men et enkelt rumænsk medie bragte også billederne i papiravisen torsdag. Avisens redaktør hævder ligeledes, han ikke var klar over, billederne var stjålet.

Ekstra Bladet har flere gange torsdag forsøgt at komme i kontakt med det rumænske medie, men indtil videre er det ikke lykkedes.

Læs mere om Nora Mørk-sagen herunder:

