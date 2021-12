Dem skal Danmark slå for at få VM-bronze

GRANOLLERS (Ekstra Bladet): Hjemmebanen har givet Spanien vinger i dette VM, hvor værterne har kæmpet i samme og noget blødere halvdel som Danmark. Carmen Martin og Co. skulle så for alvor til test i den sene semifinale mod Norge, og spanierne klarede sig langt hen ad vejen fornemt på masser af rå vilje og enorm gejst.

Men i den sidste ende rakte det ikke. Norge går i finalen med en sejr på 27-21, og Danmark møder Spanien i dysten om bronze.

Stillingen var 11-11 ved pausen, og de norske favoritter slog et lille hul ved 15-12 kort inde i anden halvleg, mens de evindelige kobjælder bimlede løs i Palau d’Esports de Granollers. Spanien tog en timeout og formåede derefter at hente to kasser trods en spiller i undertal, hvorefter Norge igen slog et lille hul ved 18-15.

Veteranen Silvia Navarro – hun er kun 42! - leverede fine redninger bag et offensivt forsvar, der længe var en udfordring for nordmændene. Men der er ikke sådan at kule ned, og i takt med, at Spanien sovsede til i tekniske fejl og brændte skud, drønede Nora Mørk og Co. afsted i den ene hæsblæsende kontra efter den anden.

Det var i øvrigt veteranernes duel: Katrine Lunde stod en godkendt kamp i den anden ende, og hun er jo trods alt kun 41 … Og blev så kåret som kampens spiller.

Det lignede en tidlig afgørelse, da Norge efter 46 minutter gik på plus fem ved 21-16, og derfra så de sig ikke tilbage, og det ligner et nyt brag af en finale mellem Frankrig og Norge i VM’s sidste kamp.

Norge har været i syv af de sidste 12 VM-finaler, så tal bare om rutine, når de norske europamestre fra 2020 i Herning møder de franske olympiske mestre søndag eftermiddag. I øvrigt en genudsendelse af EM-finalen i Boxen sidste december.

Spanierne tabte luften og koncentrationen mod slutningen, hvor den kritiserede norske landstræner Thorir Hergeirsson kunne længe sig lidt mere komfortabelt tilbage i sædet. Norge førte 22-16 ti minutter før tid.

Spanien fik ikke udbytte af at spille i dobbelt overtal, og med 23-17 otte minutter før tid var slaget næsten tabt.

Danmark skal ganske vist op mod de spanske tilskuere søndag, men Jesper Jensens disciple har på papiret alle muligheder for endelig at slæbe metal med hjem fra Spanien. Otte år efter VM-bronzen fra Serbien i 2013.