Dén beslutning fatter de ikke

Selv om coronaen hærger og hele verden er ved at lukke ned, er de danske spillere ikke umiddelbart nervøse for at tage til VM i Egypten.

Men de har da gjort sig deres tanker. Og de har deres bekymringer.

Holdets veteran, 37-årige Lasse Svan, sidder i spillerrådet, og han har minutiøst gennemgået den 32 sider lange coronaprotokol, som arrangørerne har ladet fremstille til lejligheden.

- Hvis tingene forløber, som det står i protokollen, ser det fornuftigt ud, og så er vi alle relativt rolige omkring det. Men det store spørgsmål er, om de kan udføre det i praksis. Især når de lukker tilskuere ind.

- Det stikker så meget ud i forhold til, hvad der foregår rundt omkring i vores klubber og i de lande, hvor vi spiller til dagligt. Der er der ingen tilskuere.

- Derfor virker det underligt, at man midt i en pandemi vil have tilskuere i hallen. Det udgør da en risiko, men hvis de kan sikre, at spillernes sikkerhed stadig er i orden, så er det fint nok. Men spørgsmålet er, om de kan det.

- En anden bekymring er hvordan de vil sikre, at spillerne ved VM er coronafri, når de går ind i boblen. Der er huller i coronaprotokollen. Jeg kan ikke forstå, at man ikke har stillet som et krav, at alle hold bliver isoleret fire-fem dage inden afrejsen til Egypten, så de er sikre på, at alle er testet negative i flere omgange, siger Lasse Svan.

Lasse Svan, th, har fundet huller i coronaprotokollen. Foto: Lars Poulsen

På kryds og tværs

Men sådan bliver det ikke. I stedet skal en lang række lande i den kommende weekend spille kvalifikationskampe til EM. Det betyder rejser på kryds og tværs i Europa inden turen i næste uge går mod Egypten, hvor VM begynder 13. januar.

Danmark skal selv spille to testkampe mod Norge i Kolding i morgen og lørdag i denne uge. Uden tilskuere. Lasse Svan understreger, at han ikke er nervøs for at tage til Egypten.

Samme holdning

- Men jeg har da ikke lyst til at få virussen, for karantænereglerne er rimeligt strenge, og bliver spillere smittet, er der risiko for, at de ikke kan være med i de første kampe, når de vender hjem til deres klubber.

- Det er en risiko, vi tager.

- Rent sundhedsmæssigt har vi fået at vide, at hvis vi bliver smittet, er der kun er en meget lille sandsynlighed for, at vi bliver alvorligt syge. Det skyldes, at vi er i god fysisk form, siger Lasse Svan.

Flere af hans medspillere giver udtryk for samme holdning.

Henrik Møllgaard:

- Jeg stoler på, at de har styr på situationen dernede. Men det kan godt se underligt ud, at mens vi lukker resten af verden ned, så insisterer vi på at samle en masse hold fra hele verden i Egypten for at spille håndbold. Det ser en lille smule åndssvagt ud.

- Men jeg er ikke nervøs for at tage derned, for så havde jeg ikke sagt ja. Men jeg forventer så, at der er fuldstændig styr på tingene, for ellers bliver det et kaos, hvis coronaen bliver sluppet ind. Sker det, håber jeg, de ret hurtigt aflyser.

Henrik Møllgaard, tv, kan godt se det åndssvage i, at 32 lande samles i Egypten til VM, mens den øvrige verden lukker ned. Foto: Lars Poulsen

Morten Olsen:

- Personligt har jeg det fint med det, i og med jeg selv har haft corona, så risikoen for at få det igen er ikke særlig stor. Men det er da mærkeligt, at vi skal være i en boble, og så kommer der 3000 mennesker, der kan stå og råbe og skrige i hallen. Det er besynderligt, for jeg gætter ikke på, at de har styr på alt dernede.

Simon Hald:

- Det virker mærkeligt, som situationen er lige nu, hvor tallene går op i hele verden. Jeg er mest bekymret for de tilskuere, der kommer, for jeg tror, arrangørerne nok skal gøre det forholdsvis sikkert for os.

Niklas Landin:

- Jeg havde forberedt mig på at spille for tomme haller, så jeg blev noget overrasket. De har ikke fremvist noget, der viser, hvordan de vil køre det. Men hvis de kan lave noget, der er sundhedsmæssigt forsvarligt, har jeg ingen betænkeligheder.

Egypten hårdt ramt

Det egyptiske landshold har været hårdt ramt af epidemien. Bruttotruppen på 35 mand blev samlet i december, men forberedelserne blev i den grad slået i stykker, fordi mere end 10 spillere undervejs blev testet positive.

Men overordnet set har Egypten som nation ikke flere smittede end Danmark. Selv om der bor omkring 100 millioner i det nordafrikanske land, er kun 143.464 blevet smittet med corona. I Danmark, med knap seks millioner indbyggere er smitteallet 171.440.

Til gengæld har Egypten langt flere døde med corona. Her er tallet 7863 mod Danmarks 1389.

