Den brutale slutrunde: Se VM’s All Star Team af skadede spillere

Flere lande har fået ødelagt deres VM på grund af skader. Så mange, at der kan sættes to hold. Ekstra Bladet giver dig et overblik over de største stjerners fald

HERNING (Ekstra Bladet): Grimme skader på stribe!

Utroligt mange spillere har lidende måttet forlade VM med alvorlige skader og det er ikke hvem som helst, der er humpet ud af turneringen. Der er adskillige stjerner iblandt.

Ekstra Bladet har været på stuegang hos de 12 mandskaber i mellemrunden, og bulletinerne er alarmerende: Hele 15 spillere er forsvundet ud af trupperne, og der kan sidde flere, der stadig optræder med navn på bænken – men ikke er i stand til at spille.

Det hører med til historien, at ifølge håndboldnørden Rasmus Boysen var der allerede INDEN slutrunden hele 26 spillere, der måtte melde forfald på grund af skader.

Her kan du se, hvem vi går glip af i resten af turneringen.

Ekstra Bladet har sat VM’s All Star Team af skadede spillere.

Et helt godt mandskab, der kunne slå de fleste hold - hvis spillerne altså ikke var på lazarettet i stedet for på banen…

Marouen Maggaiz i stærke smerter 14. januar mod Chile. Foto: Jonathan Nackstrand/Ritzau Scanpix

Marouen Maggaiz (Tunesien) – Målmand – Clubul Sportiv Municipal Bucaresti

Ikke mange målmænd er kommet alvorligt afsted ved VM. Det gik dog helt galt for 35-årige Marouen Maggaiz fra Tunesien mod Chile i det indledende gruppespil efter et sammenstød. Her ramte en chilensk modstander Maggaiz, der vred sig i smerte og tog sig til sin højre fod. Han er færdig i turneringen. Maggaiz har en fortid i fransk håndbold i blandt andet Montpellier og Nantes. Kæmpe tab for Tunesien.

Casper U. Mortensen har ikke spillet meget siden mod Tunesien på grund af en skade. Foto: Jens Dresling

Casper U. Mortensen (Danmark) – venstre fløj – FC Barcelona Lassa

Casper U. Mortensen slog sit ene knæ i den indledende runde mod Tunesien og har siden haft sporadiske indhop, men knæet knirker stadig, og Barca-fløjen har blot spillet en time og 51 minutter.

Derfor får Magnus Landin meget spilletid. En streg i regningen for Danmark, at man mangler 29-årige Casper U. Mortensen til at supplere lillebror Landin, der er den danske spiller, der har brugt mest tid på halgulvet.

Aron Palmarsson i kamp mod Tyskland. Det blev hans sidste ved VM 2019. Foto: Patrik Stollarz/Ritzau Scanpix

Aron Palmarsson (Island) – venstre back - FC Barcelona Lassa

Islands største håndboldstjerne, 28-årige Aron Palmarsson, blev som landsmanden Arnór Thor Gunnarsson skadet i første mellemrunde kamp mod Tyskland i forbindelse med en scoring. Venstrebacken fra FC Barcelona nåede op på 22 mål i VM-turneringen, og den snu islænding har tidligere tørnet ud for ungarske Veszprem. I 2017 meldte han afbud til en træning i den ungarske storklub med 15 minutters varsel og rejste hjem til Island, og det skabte aldeles dårlig stemning i klubben.

Luka Cindric (bagerst) var en vigtig mand for Kroatien. Det kostede måske en semifinaleplads for nationen. Foto: Patrik Stollarz/Ritzau Scanpix

Luka Cindric (Kroatien) – playmaker – Vive Kielce

Først tabte Kroatien sensationelt til Brasilien i mellemrunden. Det blev dog endnu værre efterfølgende for det kroatiske mandskab, da stjernen Luka Cindric blev skiftet ud af truppen med problemer i venstre lår. 25-årige Cindric på 182 centimeter er en vigtig brik i kroaternes spil og var en af hovedårsagerne til, at Kroatien vandt deres indledende pulje foran Spanien. Han blev noteret for ni mål og ni oplæg.

Jim Gottfridsson på krykker efter kampen mod Ungarn i den indledende pulje. Foto: Fredrik Sandberg/Ritzau Scanpix

Jim Gottfridsson (Sverige) – playmaker – Flensburg-Handewitt

Sveriges styrmand og leder i angrebet, Jim Gottfridsson, måtte udgå med en skade i den sidste kamp af gruppespillet. Han pådrog sig en fibersprængning i læggen, men han er stadig med i den svenske lejr i håb om at kunne spille på et senere tidspunkt. Det er dog yderst tvivlsomt. Det har haft stor betydning for det svenske hold at spille uden den 26-årige spiller.

Cédric Sorhaindo er nok ærgerlig over at skulle forlade VM med en skade. Foto: Odd Andersen/Ritzau Scanpix

Cédric Sorhaindo (Frankrig) – stregspiller – FC Barcelona Lassa

Den hårde franske stregspiller 34-årige Cédric Sorhaindo var anfører for Frankrig ved VM-slutrunden og kom til skade med den ene læg under franskmændenes kamp mod Tyskland i gruppespillet. Det betød tre ugers pause. Han er blevet erstattet af stjernen Nikola Karabatic, men Sorhaindo var specielt en vigtig brik i det organiserede franske forsvar.

En knust René Toft måtte forlade turneringen med skade. Foto: Jens Dresling

René Toft (Danmark) – stregspiller – Veszprem

Et sus gik igennem publikum i Boxen, da stregspilleren René Toft Hansen måtte gå fra banen med en skade i lysken i kampen mod Norge 17. januar. Den vigtige brik i det danske forsvar vidste med det samme, at den var helt gal.

- Det har været ufatteligt hårdt. Jeg kan godt afsløre, at den første nat fik jeg ikke ret meget søvn. Jeg behøvede ikke vente på en scanning, jeg vidste udmærket, at det var mit VM, der var røget.

- Jeg har døjet med nogle skader op til VM og har kæmpet utroligt hårdt for at komme hertil og havde det undervejs som et mål i horisonten at komme til VM. Mit VM sluttede så lidt inden, det rigtigt går løs, sagde han til Ekstra Bladet to dage efter Norge-kampen.

34-årige René Toft Hansen rev halvanden muskel over, og han har før døjet med lyskeproblemer. Skaden betyder, at han er ude resten af sæsonen. Henrik Toft erstattede brormand på det danske hold.

Først var han Islands topscorer, så blev han skadet. Arnór Thor Gunnarsson måtte forlade turneringen før tid. Foto: Christof Stache

Arnór Thor Gunnarsson (Island) – højre fløj - Bergischer HC

Island har også været hårdt ramt af skader. Islands topscorer på daværende tidspunkt med 37 mål, 31-årige Arnór Thor Gunnarsson, blev skadet under Islands kamp mod Tyskland i mellemrunden.

Det skete efter Gunnarssons sidste sjette og sidste scoring i kampen, som også endte med at blive den sidste i turneringen for ham. Det har været en bitter pille at sluge for den nuværende islandske landstræner og tidligere danske landstræner Guðmundur Guðmundsson.

Bænken (andre med skavanker): Målmand: Rodrigo Corrales Rodal (Spanien) – Paris Saint-Germain Handball - (Er med i truppen igen efter grotesk skade) Venstre back: Iman Jamali (Ungarn) -Telekom Verszprem HC Wael Jallouz (Tunesien) – FC Barcelona Lassa (blev skiftet ud men er kommet ind igen i den tunesiske trup) Playmaker: Martin Strobel (Tyskland) – HBW Balingen-Weilstetten Højre back: Gabor Ancsin (Ungarn) – Højre back – Ferencvarosi TC Nikolaj Øris (Danmark) – Bjerringbro-Silkeborg (Var helt skadet, men på banen for Danmark indimellem) Højre fløj: Hans Lindberg (Danmark) – Füchse Berlin Stregspiller: Jesper Nielsen (Sverige) – Rhein-Neckar Löwen Mest groteske skade:

Den spanske andenmålmand Rodrigo Corrales Rodal blev ufrivilligt tacklet af en løssluppen reklamebande under en spansk træning i Køln 18. januar. Reklamebanden væltede ned over Rodals venstre ben, og han måtte lade sig udskifte af den spanske trup. Heldigvis var skaden ikke så slem, så han er blevet en del af det spanske mandskab igen. Vis mere Luk

