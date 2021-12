Den danske masterplan: Så hårdt som overhovedet muligt

Danmark kan med en sejr over Ungarn stort set spille sig i kvartfinalen, og landstræner Jesper Jensen har særligt på ét punkt taktikken klar for resten af VM

Efter den imponerende sejr over Sydkorea i gruppefinalen ved VM, venter der nu Danmark endnu en slags ’finale’, når Ungarn onsdag er modstanderen i den første kamp i mellemrunden.

Vinder Danmark det opgør, vil Jesper Jensens tropper stå med seks point og dermed med mere end det ene ben i kvartfinalen.

Danmarks pulje i mellemrunden består af seks hold. Fra det indledende gruppespil følger Sydkorea og Congo med Danmark til mellemrunden. Her parres de med Tyskland, Ungarn og Tjekkiet. Danmark og Tyskland har fire point med over. Ungarn og Sydkorea har to point, mens Congo og Tjekkiet ingen har.

Derfor er kampen mod Ungarn så hamrende vigtig. Vinder Danmark det opgør er holdet bedre sammenlagt i forhold til både Ungarn og Sydkorea, og så er vejen åben til kvartfinalerne, som to hold fra Danmarks mellemrunde går videre til.

Jesper Jensen har regnet den ud. En sejr over Ungarn og verden er åben for de danske håndboldkvinder. Foto: Lars Poulsen

Jesper Jensen er tilfreds med den rækkefølge, kampene i mellemrunden kommer i. Først Ungarn, siden Tjekkiet og Tyskland.

- Vi kan ikke gøre noget ved det alligevel, men jeg synes, at vi kan gå ud og spille en lidt fri kamp mod Ungarn. Vi ved at en sejr sandsynligvis vil spille os i kvartfinalen. Det er en fed position at stå i. Og vi har yderligere et par muligheder. Ungarn og Tyskland har spillet godt indtil nu. Så længe de har kræfter, spiller Tjekkiet også rigtig fin håndbold.

- Men taber vi til Ungarn med fire fem mål, er det op ad bakke, for så er der et indbyrdes regnskab, vi skal ud at jagte. Så skal vi slå Tyskland med det samme antal mål i kamp tre. Derfor skal vi holde fokus på Ungarn.

- Er seks point nok til en kvartfinale?

- Det kommer an på, hvem vi får dem imod. Hvis vi slår Ungarn, er vi bedre indbyrdes og har seks point. Så skulle den være sikker. Kampen er vigtigere for Ungarn end den er for os, men det er klart, at vi gerne vil vinde den. Skulle vi tabe skal det være med så få mål som muligt, så vi selv kan afgøre det mod Tyskland, siger Jesper Jensen.

Han sparede en af sine store profiler, Anne Mette Hansen, det meste af kampen mod Sydkorea. Hun var kun på banen det første kvarter. Det var der en årsag til.

Anne Mette Hansen, til højre, blev sparet i store dele af kampen mod Ungarn. Foto: Lars Poulsen.

- Hun havde lidt ondt i halsen. Vi måtte bruge hende alt det vi ville, men kunne vi spare lidt kræfter hos hende, så skulle vi gøre det. Der var ikke sket noget ved at lade hende spille fuld tid, men når vi nu kunne, så valgte vi at spare hende.

- Forsvaret faldt en lille smule, da hun gik ud.

- Ja, der var lige en periode, hvor vi glemte at tage de sidste procent og de sidste skridt med fødderne. Men ellers var det generelt rigtig flot. Line Haugsted og Trine Østergaard leverede rigtig fine forsvarspræstationer.

- Var taktikken, at de skulle køres møre i første halvleg og løbes ned i anden?

- Ja. Vi kunne se, at når de skulle skifte ud, så havde de ikke så meget at skyde med, som vi havde. Det der sandsynligvis kan blive taktikken hele vejen igennem, er at gøre kampene så hårde som overhovedet muligt og tro på, at vi over 60 minutter kan nedkæmpe de andre, fordi vores fra nummer otte til 16 er rigtig dygtige, forklarer en ganske tilfreds landstræner.

