Den første 'finale'

EM ER suverænt den hårdeste af de tre slutrunder, som håndboldherrerne deltager i. De to øvrige er VM og OL.

Da EM-konceptet for nogle år siden blev ændret, således at kun to hold går videre fra det indledende gruppespil, er hver eneste kamp nu en lille finale.

DET GIK galt for Danmark for to år siden ved EM i Sverige. Et nederlag til Island i den første kamp og uafgjort mod Ungarn i den anden betød, at Nikolaj Jacobsens tropper ikke nåede videre til mellemrunden. Samme skæbne overgik i øvrigt Frankrig.

DENNE GANG er Danmark begyndt med en sejr over Montenegro, og nu venter så en lille gruppefinale mod Slovenien, som slog Nordmakedonien knebent i et rent Balkan-opgør i deres første kamp i gruppen.

SLOVENIEN og Danmark mødes ikke tit. Senest skete det ved EM i Kroatien i 2018. Her vandt Danmark 31-28 over det teknisk dygtige slovenske hold, som er befolket af mange lette og hurtige bagspillere og tårnhøje og fysisk stærke stregspillere.

Sloveniens Blaz Blagotinsek, i blåt, er en kæmpe på stregen. Foto. Lars Poulsen.

DER ER ingen tvivl om, at Danmark og Slovenien er de to bedste hold i gruppen. Og jeg er heller ikke i tvivl om, at det danske landshold er klar favorit. Danmark kommer som dobbelte verdensmestre og olympiske sølvvindere og med en trup, som er bredere end nogen anden ved slutrunden.

MEN DET mentale skal også være på plads, og der var altså en række udfald i opgøret torsdag aften mod Montenegro. Især var anden halvleg svær at komme igennem. Udtrykket hos spillerne var fladt, der var uprovokerede tekniske fejl på stribe, tempoet mindede om gammelmandshåndbold, og for mange ville afgøre tingene selv.

Mathias Gidsel holdt et højt niveai gennem hele kampen mod Montenegro. Foto. Lars Poulsen.

NIKOLAJ JACOBSEN kaldte flere gange sine spillere til orden, og kampen endte da også med en sejr på ni mål. Men overbevisende var det altså ikke. I fortsættelsen er der ikke råd til at lave så mange fejl. Det vil et hold som Slovenien kynisk udnytte. Danmark er nødt til at passe bedre på bolden og samtidig angribe i et højt tempo. Det kan lyde paradoksalt, men det er altså sådan, man vinder kampe.

Nikolaj Jacobsen skal finde den rette taktik til den vigtige kamp mod Slovenien. Foto. Lars Poulsen.

VI SÅ i opvarmningskampen mod Norge, hvordan det skal gøres. Her spillede Mikkel Hansen, Rasmus Lauge og Mathias Gidsel i perioder drømmehåndbold. Godt suppleret af Magnus Saugstrup på stregen. Saugstrup, som kun bliver bedre og bedre for hver kamp på landsholdet.

I ØVRIGT bliver landsholdet tilført yderligere rutine til de kommende opgaver. Johan Hansen har fået en fibersprængning i læggen og må formodes at være færdig ved EM. Som afløser er 40-årige Hans Lindberg kaldt til Ungarn.

Et sikkert valg, må man håbe.