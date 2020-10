'Den hang ligesom kun i huden'

Håndboldspilleren Morten Olsen kommer formentlig ikke på banen for GOG mere i år.

Playmakeren kom tidligere på ugen galt afsted under en øvelse i vægtlokalet, hvor han beskadigede det yderste led på lillefingeren på højre hånd. Det fortæller landsholdsspilleren til TV2 Sport.

- Fingeren var knækket helt over og hang ligesom kun i huden, så de mente, at det mest normale ville være at skære den af.

- Jeg fik heldigvis overtalt dem til at gøre et forsøg med at redde den, siger Morten Olsen til TV2 Sport.

Landsholdsspilleren blev opereret akut og fortæller, at det var et chok at se sin finger på den måde.

Lægerne fik syet fingeren sammen, men der venter nu en længere pause, før han kan spille håndbold igen.

Morten Olsen håber dog, at han er i stand til at spille VM med det danske landshold til januar, hvis han bliver udtaget.

Foreløbig ærgrer GOG-træner Nicolei Krickau sig over, at han må undvære playmakeren, der før denne sæson er vendt retur efter flere år i tysk håndbold.

- Det er selvfølgelig et stort slag for holdet, for meget er bygget op omkring Morten. Men vi må spille med dem, vi har. Sådan er det, siger Krickau til TV2 Sport.

GOG indtager andenpladsen i landets bedste række med 12 point efter syv kampe. Førerholdet fra Aalborg har 15 point for otte kampe.

GOG skruer bissen på og slår TTH Holstebro

GOG slår BSH i tidligt håndboldbrag efter tæt åbning