Den 'hemmelige' danske stjerne

Simon Hald havde fysikken til at tage kampen op mod qatarerne, og han viste træfsikkerhed, når han på stregen fik sukkerbolde fra Mikkel Hansen og Mathias Gidsel.

Fem mål på seks forsøg er i den grad godkendt.

På vanlig jysk maner vil Simon Hald godt gå med til, at det gik rimeligt.

- Der var nogen ting, jeg godt lige ville havde forbedret, men ellers synes jeg, det gik fint.

- Var det sjovt at få lov til at bruge bøfferne?

- Det var det. Der kom lidt mere fysik på, og så spillede de også lidt mere traditionel håndbold, selv om meget af det blev afgjort af en mand. Det mindede lidt om håndbold i Europa.

- Vi lagde godt ud i både forsvar og angreb. Vi kom foran med 9-10 mål, men så kom der en lille periode, hvor vi lavede lidt for mange fejl. Vi inviterede dem en smule ind i kampen. Det blev ikke spændende, men vi skulle alligevel have holdt lidt mere fast.

- I lod dem spise fem mål af jeres forspring?

- Ja, der skulle vi have været lidt mere koncentrerede, for hvis vi ikke havde haft et så stort forspring, havde det været træls. Vi nåede ikke at blive nervøse, men det var for lang en periode med det udfald.

- Var I bange for skader? Var det derfor i begyndte at spille alibihåndbold?

- Vi var ikke bange, men det blev alibihåndbold, hvor vi ikke rigtig gik mod mål, og så brændte vi også, når vi endelig fik lavet nogen gode ting. Men vi fandt heldigvis tilbage til sidst og fik prøvet syv mod seks af. Det så også godt ud med afslutninger fra fløjen.

- Jeg var tryg, da jeg gik ind til kampen og min fornemmelse er, at tingene sidder rimelig godt. Vi var lidt mere spændte i dag, for det var en stærkere modstander, men jeg var aldrig utryg undervejs, siger Simon Hald.

