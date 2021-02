Hæse gulddrenge slæbte VM-pokalen hjem igen, og nu skal den så have nok en tur på to år i en mørk bankboks

De bar pokalen sådan lidt demonstrativt ned gennem midtergangen, da landsholdet fløj til VM i Kairo – i selskab med det norske og det svenske landshold. Det foregik lidt mere diskret, da Nikolaj Jacobsens tropper lettede fra Kairo og tog pokalen med tilbage.

Et par geskæftige arbejdsmænd foran Cairo Marriott Hotel tog ellers fat i den store sarkofag, som den halvdyre pokal ligger hyllet i normalt. De mente, den skulle med ombord i den lastvogn, der tog sig af landsholdets enorme bagage.

Sportschef Morten Henriksen råbte NO! Den kasse skulle eddermame med ombord som håndbagage, selv om den fylder lige så meget som resterne af en afdød Farao.

To af de helt store hovedroller fra triumfen i Egypten får sig en sludder. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Den er dyr, den koster en formue i forsikring, afslører DHF-toppen, og bortset fra en kort periode i en montre på Nationalmuseet, ligger pokalen i dybt mørke i en hemmelig bankboks et eller andet sted i København.

De vandt den første gang i Boxen – og så røg den i boksen!

Der var godt nok mange egyptiske fans, der benyttede lejligheden til at blive foreviget sammen med trofæet, da verdensmestrene med nogen forsinkelse nåede frem til lufthavnen i Kairo. Delegationsleder Carsten Grønmann så noget skeptisk ud, mens han bivånede, at trofæet ikke blev bytte ud med en kopi undervejs.

Han kender jo alt til beskidte tricks fra sine mange timer med kortspillet i lederlokalet…

En hæs Nikolaj Øris landede i Københavns Lufthavn ovenpå en stor guldfest i Kairo.

Landsholdet fik F16-eskorte et sted mellem Eskilstrup og Nørre Alslev i luftrummet over det falsterske fladland, og så længe var VM-pokalen i hvert fald i sikkerhed i en forsamling, hvor Nikolaj Øris afslørede en usædvanlig hæs røst.

- Det er jo altid fedt at blive fløjet ind med eskorte og den der æresport, brandvæsenet laver i lufthavnen. Der er mange indtryk, man lige skal sluge, siger BSF-spilleren, der pludselig fik en hovedrolle i finalen.

For to år siden missede han et fly hjem til Jylland efter fejringen i København, og hans guldmedalje blev også væk og fundet igen. Ved ankomsten til Kastrup havde han garderet sig.

Hvorfor er du så hæs?

- Det er som om, at hver gang, jeg får lidt at drikke, så begynder jeg at synge.

Hvad synger du?

- Jeg prøver at lære alle de ungdommelige sange, men de er dæleme svære.

Hvorfor så ikke bare give den gas med Lars Lilholt?

- Jeg er MEGET mere til ham, Poul Krebs og de andre.

Hvor har du glemt guldmedaljen denne gang?

- Jeg har den om halsen og gemt den lige her, siger han triumferende og fisker den frem UNDER guld-trøjen.

Men for to år siden…

- Jamen, det er derfor, vi har en holdleder med. Man lærer jo af sine erfaringer, og dem, der lod mig sove for længe sidste år… Jamen, de er her jo ikke mere, vel. Dem har jeg sendt videre til andre klubber, hæhæ.

Morten Stig Christensen var også stolt til stede i Kastrup.

- Jeg er enormt stolt på dansk håndbolds vegne og den måde, de husker deres barndomsklubber på, selv om de er verdensstjerner.

Den pokal! Fortjener den ikke at kunne ses frem for at ligge i en bankboks?

- Jo, det ville vi rigtigt gerne. Det kræver, vi kan finde et sted, hvor den ikke bliver væk. Jeg ved ikke præcis, hvad den er værd, men vi er i hvert fald forpligtet til at få den forsikret, og det koster penge, kan jeg godt forsikre.

Hvor meget?

- Det kan jeg ikke lige sige på stående fod, men den er kostbar på et niveau, hvor du ikke bare låner den ud – og den er så dyr, at det ville være for åndssvagt at tage chancer. Jeg er faktisk lidt ked af, at vi ikke har en replica, vi kunne have stående i forbundet og låne ud.

Så nu ryger den bare ned i en bankboks igen?

- Ja. Det nemmeste vil selvfølgelig være, at vi vinder den igen om to år, for så skal den bare blive her. Det er sagt i spøg. Men det er lidt absurd, at vi slæber rundt på en pokal, der kræver, at vi har en forsikring på den.

