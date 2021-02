Den store kabale: - Nu eller aldrig

For Mikkel Hansen var det ikke på tale at tage endnu en kontraktperiode i en udenlandsk klub, inden han vender hjem til dansk håndbold.

Torsdag blev han præsenteret som ny spiller i Aalborg Håndbold fra sommeren 2022. Til den tid vil han være på vej mod 35 år, og derfor var det noget nær sidste chance, mener han.

- Jeg gik ind i forhandlingerne med det udgangspunkt, at det skulle være nu eller aldrig, siger Mikkel Hansen i et interview med Politiken.

- Skal jeg bidrage med den kvalitet, jeg har som spiller i disse år, kan jeg ikke vente tre-fire år med at komme hjem, så derfor er det blevet til '22, siger han.

Hansen fortæller, at det opsigtsvækkende klubskifte også handler om at få familielivet til at gå op. Han og hustruen venter parrets andet barn til maj.

Landsholdsstjernen har spillet i Paris Saint-Germain siden 2012 og har kontrakt med den franske hovedstadsklub frem til næste sommer. Han har ikke forsøgt at komme ud af aftalen før tid.

- Nej, den gennemfører jeg. Og jeg gør det med stor motivation. Til den tid har jeg været i klubben i ti år, og det har været en dejlig tid, siger Mikkel Hansen.

