Den tid er forbi: - Gider ikke gå mere ind i det

DEBRECEN (Ekstra Bladet): Det danske landshold er stadig ikke trygge ved forholdene på hotellet i Debrecen.

Foruden det danske landshold bor også Slovenien og Nordmakedonien på Hotel Lycium, men der er en verden til forskel på, hvordan holdene opfatter det at leve i en sikker coronaboble.

Ved pressemødet fredag med den danske trup, blev landstræner Nikolaj Jacobsen spurgt om situationen her efter fem dage i Debrecen.

- Er du blevet mere tryg ved den boble, I lever i på hotellet?

- Nej. Lad mig sige det sådan, der er ikke nogen boble. Så enkelt er det. Jeg gider ikke gå mere ind i det, men boblekonceptet eksisterer ikke, siger landstræneren.

Holdets anfører Niklas Landin giver ham ret:

- Der er en smule forskel på, hvad de enkelte lande forstår ved en coronaboble. Der har været besøg af familier hos nogen af de andre nationer, og det havde vi nok ikke accepteret i den danske lejr.

Artiklen fortsætter under billedet...

Niklas Landin tog godt fra ved fredagens træning. Foto: Lars Poulsen.

- Holder I jer på jeres værelser?

- Ja eller i vores fællesrum som ikke er i nærheden af de andre. Og så er vi på vores hotelgang, hvor det kun er os, der er, siger Landin..

Men der er plads til forbedringer på Hotel Lycium, og Henrik Mølgard serverer to forslag til arrangørerne.

- For det første kunne vi have haft vores egne etager. Det var jo planen, at vi skulle bo på samme etage med Montenegro. Det kan jeg overhovedet ikke se skulle have været et tema, siger forsvarsgeneralen.

Nu ville skæbnen, at Danmark alligevel fik sin etage, da Montenegro blev flyttet, men den ændring af hotellet fandt sted i sidste øjeblik.

Før EM fortalte Mathias Gidsel åbenhjertig om den nedtur, der ramte ham efter VM-guldet. Som PLUS-kunde kan du klikke her og få hele historien om den voldsomme deroute og vejen ud af krisen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------