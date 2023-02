Der gik kun 107 sekunder: Pytlick tilbage med et brag

GOG gør sit for at holde snor i Aalborg Håndbold i toppen af HTH Herreligaen.

Søndag eftermiddag vandt fynboerne 40-31 ude over Ribe-Esbjerg og er nu kun to point efter Aalborg i toppen af tabellen før grundspillets sidste fem kampe.

Sejren i Esbjerg blev sikret med hjælp fra verdensmesteren Simon Pytlick, der havde fået en pause forud for ligakampen.

Pytlick blev sparet i torsdagens Champions League-udekamp mod Dinamo Bucuresti for at hvile krop og sind, men allerede søndag var han tilbage på banen.

Han viste hurtigt, at han på ingen måde er knækket. Efter blot 107 sekunders spil stod han for opgørets første mål. Samlet nåede han op på seks fuldtræffere i opgøret. Kun holdkammeraten Nicolai Pedersen lavede flere.

Fynboerne oparbejdede en 4-0-føring på fem minutter, og det var et hurtigt varsel om, at der var tale om en titelkandidat mod et hold, der kæmper hårdt for at snuppe en af de yderste slutspilspladser.

Ribe-Esbjerg fightede sig godt nok op på 11-11, men inden pausen satte GOG turbo på igen og kunne gå i omklædningsrummet med en føring på 19-14.

Siden udviklede det sig til en decideret øretæve i anden halvleg. Forspringet nåede undervejs op på 12 mål, inden hjemmeholdet fik pyntet på cifrene.