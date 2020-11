Der røg julen vist

Rasmus Lauge og familien lever mere og mere isoleret i Ungarn, og nu er han næsten sikker på, at juleferien skal tilbringes i en isoleret håndboldlejr

AARHUS (Ekstra Bladet): Ti måneder efter fiaskoen i Malmø vendte gutterne tilbage til landsholdet – med en vis form for manér. 31-26 over Schweiz lyder ikke som en storsejr, men der var aldrig tvivl om udfaldet, og storspillende Rasmus Lauge er grundlæggende tilfreds.

- Det var dejligt. Det er altid fantastisk at være tilbage, og så er det godt at møde en fin modstander i forhold til, hvad man kan risikere nogle gange i disse kval-grupper, siger ni-målsskytten.

- Opgaven skulle tages seriøst, og du ved, hvis deres skytter eller Andy Schmid rammer dagen, så kan de også blive ubehagelige for alle med deres syv mod seks spil. Vi havde godt styr på det i første halvleg, og vi skulle jo i virkeligheden have ført med mere end seks, hvis det ikke havde været for nogle dumme boldtab.

Er det mærkeligt at vende tilbage efter så lang pause fra landsholdet?

- Som med så meget andet… Det er jo en forfærdeligt mærkelig tid. Vi kan hverken gøre fra eller til, og nu tror jeg, vi bare skal prise os lykkelige for, at vi fik afviklet denne ene kamp, så den ikke skal presses ind i næste runde i foråret i et i forvejen tæt pakket program.

I starter lige med at spille Final 4 fra SIDSTE sæson mellem jul og nytår…

- Ja, hvis det bliver til noget. De siger jo, den skal spilles for enhver pris, og det må vi jo så gå ud fra. Det træner vi i hvert fald frem imod og glæder os til i de klubber, der skal til det, og hæhæ… Så må vi se.

Er du overbevist om, at I skal til Egypten og spille VM i januar?

- Nej. Kan du være overbevist om noget i denne tid? Det kan du ikke. Du aner ikke, hvad der sker. Heldigvis lever vi i sportens verden generelt en mere eller mindre uvis tilværelse, fordi der kan komme skader, der kan ske ting, vi ikke regner med.

- Vi er mere vant til en uvis og anderledes hverdag end i så mange andre erhverv. Vi har måske lettere ved at omgås det, men det er alligevel stadig skide underligt ikke at ane, hvad der sker i næste uge, fordi mandagens coronatest kan afgøre det hele. Såeh..

Det gør vel også tingene mere komplicerede, at du lever med din familie i et fremmed land?

- I virkeligheden gør det nok livet meget mere simpelt til den negative side, fordi vi prøver at holde os til nogle få personer fra holdet, vi ser til hverdag, og vi kan ikke se frem til besøg af familie og venner fra Danmark, så det er sgu en lidt triviel og kedelig hverdag, vi har dernede. Fra 1. september lukkede al indrejse for folk, der ikke har opholdstilladelse i Ungarn.

Rasmus Lauge har også næsten afskrevet værdifuld familietid i Danmark i julen. Corona forvandler ungarsk rapsodi til ungarsk rapseri!

- Det er en simpel hverdag derhjemme, og det er lidt til den kedelige side, desværre. Men sådan er det. Det er jo også sådan noget som juleferien. Kommer jeg hjem til jul? Jamen, det tror jeg ikke. Man kan forestille sig, at EHF pålægger de fire hold, der skal til Final 4, at de holder sig i karantæne og i en boble, siger han.

- Så jeg kommer ikke hjem til juleaften, som der jo ellers ville være fantastisk mulighed for, fordi ligaen i Ungarn slutter allerede den 16. december. Sidste år var fantastisk. Det er skide ærgerligt.

