- Der skal slås hårdt ned!

Det var helt forbudt, og de skulle slet, slet ikke have været der – men der var alligevel flere hundrede tilskuere i hallen til åbningskampen onsdag mellem Egypten og Chile.

Henrik Møllgaard er bestemt ikke imponeret:

- Jeg håber, der er styr på det i hallen, så der ikke er mellem 500 og 1000 inde at se kampe. Det er jo stik imod alt, der er aftalt, og der bliver selvfølgelig også kæmpet i baglandet. Det er jo heller ikke det, IHF har sagt, og som jeg lige har forstået det, så er det de lokale arrangører, der har dummet sig, siger forsvarskæmpen.

- IHF kan jo ikke være tilfreds med det. Når man afholder sådan en event, vil man også gerne se troværdig ud, og når Dr. Hassan fra Egypten ikke har styr på, hvad der sker i Egypten, så peger pilen jo hurtigt på ham. Det vil han nødigt have, og derfor er IHF selvfølgelig også svært utilfreds med dét, alle har siddet og set fra åbningskampen.

Henrik Møllgaar er ikke imponeret af løjerne onsdag, men spillerne har oplevelsen af, at IHF kæmper deres kamp. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Har I klaget?

- Fra spillernes side har vi ikke gjort noget. Det bliver jo taget bag os, og det er derfor, vi har en sportschef med – og der sidder jo også folk derhjemme og kæmper med det.

Niklas Landin er også overrasket.

- Jeg kan forstå, der var tilskuere i hallen. Det skal der selvfølgelig slås hårdt ned på, helt sikkert, og vi har jo også fået at vide i forhold til de andre restriktioner, der kører, at der kæmper IHF med arrangørerne om, at det skal blive bedre.

Men ellers er der fremskridt på flere fronter, når det handler om hverdagen på Cairo Marriott Hotel.

- Dybest set forsøger vi jo bare at forberede os på Bahrain og på at komme ordentligt ind i turneringen, men der er selvfølgelig nogle ting, der forstyrrer det. Det er specielt, når der er så maget snak om det her boblesystem og test, siger Henrik Møllgaard.

Den enorme spisesal er nu delt op, så Danmark og Sverige deler én afdeling og får serveret fra samme buffet.

- Der var kaos i går, men de har lyttet, og tingene går da helt sikkert i den rigtige retning. Der er en helt anden ro deroppe nu, og det er jo den sikkerhed, vi har efterspurgt, siger Aalborg-spilleren

Er du sikker på, at alle hold nu bliver testet hver 48. time?

- Ja, det er jeg ikke i tvivl om. Jeg kan mere have min tvivl om de ret mange mennesker, der arbejder her for at holde dette maskineri i gang. Jeg ved ikke, om der er styr på alle medarbejdere, og hvor de befinder sig resten af døgnet. Det kan vi ikke vide.

Er du utryg ved det?

- Personligt er jeg ikke urolig, for de lytter og agerer, når ting ikke lige sidder i skabet, siger Henrik Møllgaard.

Niklas Landin tog en slapper forleden i Kolding - i morgen er han klar, når det gælder Bahrain. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Kaptajn Landin er enig:

- Jeg har egentlig også den følelse, at hver gang, vi siger noget, så gør de alt for at gøre det bedre. Men vores restriktioner hjemme i Danmark er bare på et lidt højere niveau, end de er hernede.

- De troede også, at én stor spisesal var godt nok, men vi sagde, at det var det ikke – og nu har de lavet det om. Når vi beder om at få gjort noget på vores gang, så forsøger de også at forbedre det med det samme.

Er du nervøs for, at boblen snart brister?

- Man er vel altid lidt bange for, hvad der kan ske – også derhjemme – og vi ser hele tiden nye folk her, så det er en stor boble. På holdet tager vi de forholdsregler, at vi kun er uden for vores etage, når vi skal spise, køre til træning og snakke med jer journalister. På den måde forsøger vi at opretholde en vis afstand.

De danske spillere skal efter planen corona-testes i eftermiddag efter træning.

