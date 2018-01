Derfor gik nordmand amok på lille-Landin

PARIS (Ekstra Bladet): Unge, flinke Magnus Landin i hidsig infight med norske Kent Robin Tønnesen… Man tror jo det er løgn, men nordmanden var voldsomt ophidset i slutminutterne og gik verbalt til angreb på danskeren, og tililende spillere måtte holde Füchse-flækkeren væk – inden han blev sendt til afsoning i to minutter.

- Han mente, at jeg havde løftet en albue højt i ansigtet på ham i forsvar i første halvleg, og den påstand var jeg meget forbløffet over, forklarer Magnus Landin, der slår opgivende ud med hænderne og ikke vil forklare, hvorfor nordmanden tog affære over en halv time senere, da Danmark havde tabt.

- Sket er sket, og der var også noget andet undervejs, men sådan er håndbold nogle gange, siger han og smiler.

Storebror Niklas griner:

- Det handler om en batalje i starten af kampen, hvor han mente, Magnus ramte ham i hovedet. Jeg har ikke set tv-billederne og aner ikke, om han har en sag.

Hvorfor så reagere så sent?

- Fordi han sad på bænken i lang tid, så han fik først chancen, da han kom ind til sidst. Der var nu også flere andre små sammenstød undervejs, som der altid er interne kampe i kampe. Men det er okay nu, siger kaptajnen. Og storebror…

Dramaet fortæller nu nok alligevel en lille sandhed om, at nordmændene var mere tændte på sejr end de mæt og offensivt langsomt spillende danskere i det opgør.

På et tidspunkt i starten var der scoret så lidt, at man kunne få den mistanke, at Nikolaj Jacobsen også ville skjule, hvordan holdet laver mål…

Norske Henrik Jakobsen, der spiller i GOG og indtil for nylig delte lejlighed i Odense med Niclas Kirkeløkke, er også en mand, der kæmper for fosterlandet.

Stregklepperten, der er så muskuløs, at han må klippe slidser i ærmerne på sin norske landsholdstrøje, kastede sig ind i en duel med den noget klejnere Anders Zachariassen – med danskeren som vinder!

- Det er altid fint at slå Danmark, og det var i hvert fald en god kamp for os og et step op i forhold til kampen mod Frankrig, som vi tabte klart. Det er en testkamp – men… Vi måler selvfølgelig kræfter med hinanden, medgiver nordmanden.

Du var i heftig fight med Anders Zachariassen…

- Det er sådan nogle dueller, jeg godt kan li’. Jeg synes, afgørelsen var forkert, men sådan er det. Jeg synes, begge holder bolden, men så dømmer de straffe til ham. Men jo, jeg kan godt li’ sådan nogle hårde, fysiske dueller.

Men han er da for lille til dig, er han ikke?

- Nej, han er sgu stærk i sin krop. Det er en tøff mand at spille imod, siger Henrik Jakobsen og griner.

Danmark tabte den næstsidste test før EM-starten næste lørdag efter en kamp, hvor Rasmus Lauge i starten fandt René Toft Hansen på stregen efter behag, og så strøg kuglen enten i kassen eller gav straffe. Hans Lindberg scorede på alt fra syv meter – fem på fem forsøg inden pausen.

Danmark manglede langskud, og syv træffere på 18 forsøg er bestemt ikke imponerende. Mikkel Hansen vil selvfølgelig gøre en forskel, når han bliver klar – men det bliver næsten med garanti ikke søndag mod Frankrig.

Mangel på tempo, timing og præcision kombineret med alt for mange offensive fejl gav Norge et hav af kontraer, og det er stensikkert selvmord mod destroyerne fra det høje nord.

Niklas Landin:

- Der er ikke nok, der lykkes. Ikke nok tænding, manglende aggressivitet i vores spil, vi taber for mange mand-mand dueller både forsvars- og angrebsmæssigt, og derfor taber vi til Norge.

- Vores afleveringer ligger ikke, som de har gjort til træning de sidste par dage. De kommer for langsomt. Vi får ikke åbnet, som vi gerne vil, og det er vi lidt trætte af. Vi savnede, at en havde tur i den ude bagfra.

Du scorede selv på langskud til sidst…

- Hæ, det var bare lidt sent at få chancen, ikke.

Er der grund til alvorlig eftertanke?

- Ja, det er klart, vi gerne ville slå Norge og have en bedre følelse, inden vi skal møde Frankrig. Men vi kan tage fat lidt over det hele og sige, at det, det og det kunne vi have gjort bedre, og vi er udmærket klar over, at spillet ikke var godt nok i dag – men vi ved også, der er mange ting, vi kan gøre bedre.

