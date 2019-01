Derfor må VM undvære verdens bedste spiller

De regerende franske verdensmestre må undvære superstjernen Nikola Karabatic til det forestående VM i Danmark og Tyskland.

Tirsdag har Frankrigs landstræner, Didier Dinart, udtaget en VM-trup på 17 spillere uden 34-årige Karabatic.

Han er endnu ikke klar efter en operation i foden.

Den mangeårige profil kan måske få en rolle senere i turneringen, da Karabatic for en sikkerheds skyld er skrevet ind i Frankrigs bruttotrup på 28 spillere. Under VM må Dinart foretage tre udskiftninger i sin trup.

- Hvis det viser sig, at han kan spille, så ville det være en skam ikke at skrive ham på listen med 28 navne, siger Didier Dinart til Det Franske Håndboldforbunds hjemmeside.

- Det vil naturligvis kræve, at sportsdirektøren i hans klub giver grønt lys, og at Nikola er fast besluttet på at hjælpe Frankrigs hold, siger landstræneren.

Bortset fra Nikola Karabatic råder Didier Dinart over et særdeles stærkt fransk hold med flere rutinerede kræfter.

Frankrig er placeret i gruppe A sammen med Rusland, Tyskland, Serbien, Brasilien og Korea. Gruppen afvikles i Berlin.

Den franske 17-mands-trup ser ud som følger:

Målmænd: Cyril Dumoulin og Vincent Gérard.

Markspillere: Mathieu Grébille, Michaël Guigou, Kentin Mahé, Romain Lagarde, Timothey N'Guessan, Nicolas Claire, Dika Men, Ludovic Fabregas, Luka Karabatic, Cédric Sorhaindo, Adrien Dipanda, Nedim Remili, Valentin Porte, Luc Abalo og Melvyn Rirchardson.

VM spilles 10.-27. januar.

