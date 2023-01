Derfor møder vi Saudi-Arabien

Saudi-Arabien når ikke Danmark til sokkeholderne, når det kommer til herrehåndbold.

Alligevel skal Nikolaj Jacobsens tropper torsdag og lørdag møde saudiaraberne i to opvarmningskampe, før VM begynder i næste uge.

Det kan virke mærkeligt, at danskerne ikke skal møde et slagkraftigt mandskab, så de virkelig er på tæerne, når VM går i gang.

Men der er en mening med galskaben.

- Meningen er, at vi skal udfordres af en anden slags håndbold, end vi er vant til, for vi skal møde Bahrain og Tunesien i gruppespillet og formentlig Egypten og Algeriet i mellemrunden, siger landstræner Nikolaj Jacobsen.

Selvom Saudi-Arabien ikke er en traditionel håndboldnation, forventer Nikolaj Jacobsen stadig at kunne lære af de to opgør. Foto: Lars Poulsen

Det handler blandt andet om at indstille spillerne mentalt på, at de mod uvante modstandere fra andre kontinenter skal være klar til at tilpasse sig.

Det gælder i høj grad for markspillerne, der kan blive udsat for nogle meget offensivt indstillede forsvarskonstellationer eller alternative angrebsåbninger.

Men også målmændene forventer at få noget ud af mødet med Saudi-Arabien. Det fortæller Niklas Landin.

- Der kommer formentlig nogle overraskende afslutninger, som vi normalt ikke ser, siger landsholdets førstekeeper.

Niklas Landin skal være ekstra opmærksom på alternative afslutninger mod Saudi-Arabien. Foto: Lars Poulsen

- De skyder på nogle lidt andre tidspunkter, end vi er vant til i europæisk håndbold, og de har nogle andre idéer om spilåbninger, så der kan komme afslutninger fra andre positioner, end vi er vant til.

Kunsten bliver desuden at forsøge at spille på et niveau, der gør, at de alternative modstandere ikke får et ben til jorden.

- Vi skal gå efter at holde vores egen stil, og så skal vi se, om vi er nødt til at tilpasse den, siger Nikolaj Jacobsen.

- De vil presse og udfordre os på nogle områder, og jeg håber, vi finder nogle løsninger, så vi ikke bliver overraskede under slutrunden, siger Nikolaj Jacobsen.

Danmark åbner VM 13. januar mod Belgien, der i håndboldmæssig forstand må betragtes som et uland. Det er således første gang, at belgierne er med til VM. De kvalificerede sig, fordi Rusland blev udelukket fra kvalifikationen.