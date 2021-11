Derfor rykker TV 2 landskamp

Håndboldlandsholdet må vige for Randers, da der skulle vælges tv-kanaler hos TV 2 til torsdagens mange kampe

Med masser af sportsrettigheder i folden er der blevet prioriteret hos TV 2.

Både Europa League og Conference League gør sig på TV 2 Sport og TV 2 Sport X. Det betyder, at håndboldlandsholdet må tage til takke med TV 2 Charlie, selvom det først var programsat til TV 2 Sport.

Landsholdet indleder Golden League torsdag aften med et brag mod Norge.

- Vi har forpligtelser på at vise de fire danske fodboldkampe på vores to sportskanaler, siger kanalchef på TV 2 Kristian Hyldgaard til Ekstra Bladet.

Han henviser til tv-stationens aftale med UEFA, der gør, at TV 2 skal vise både Brøndby, Randers, FC Midtjylland og FCK på tv-stationens sportskanaler.

- Hvorfor ikke vise håndboldkampen på hovedkanalen TV 2? Det gør I både på lørdag og søndag.

- Det er en helt almindelig programprioritering i forhold til seere og de programplaner, der i forvejen lå der.

Mathias Gidsel og håndboldlandsholdet, der er uden Niklas Landin og Mikkel Hansen, er blevet henvist til TV 2 Charlie. Foto: Tariq Mikkel Khan

Mens landstræner Nikolaj Jacobsens mandskab giver den gas på TV 2 Charlie, er blandt andet Go' aften LIVE foretrukket på hovedkanalen.

- Er det ikke en nedprioritering af håndboldkampen ikke at lægge den på hovedkanalen?

- Nej, det har vi gjort før. Det er der sådan set ikke noget nyt i.

- Der er klart, at hvis det var en slutrunde, så havde det været en anden sag. Det (Golden League, red.) er jo trods alt en opvarmningsturnering i den forstand. Det gør også noget for prioriteterne.

- Nogle gange falder mange ting bare sammen. Det er et luksusproblem, siger Kristian Hyldgaard.

