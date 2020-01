Derfor sejler det hos VM-guldvinderne

Her er fem punkter, hvor det er kikset for Danmark ved EM-slutrunden

MALMØ (Ekstra Bladet): De danske verdensmestre tog turen over sundet til Malmø som de helt store favoritter til også at vinde EM.

Men slutrunden har indtil videre langt fra været nogen succes for Nikolaj Jacobsens udvalgte.

Her er fem punkter, hvor tingene ikke har fungeret:

1: Magnus Landin fik skadet sin tå i Metz mod Norge godt en uge før EM begyndte. Han har endnu ikke kunnet spille ved slutrunden, og det har betydet voldsomme ændringer på det danske hold. Unge Landin skulle have dækket backen, så Mikkel Hansen kunne stå en fløj i forsvaret, men samtidig være manden, der kunne orkestrere det danske kontraspil. Det er aldrig kommet til at fungere. Heldigvis er Landin til rådighed i aftenens kamp mod Rusland.

2: Med Landin ude har Nikolaj Jacobsen været nødt til at køre med flere forsvars-angrebsudskiftninger end ellers tiltænkt. To af slagsen har vi set i begge kampe, og det går ud over rytmen i begge ender. For at undgå hele tre forsvars-angrebsudskiftninger har landstræneren i perioder været nødt til at bruge Henrik Møllgaard som venstre fløj i angrebet. Han gjorde det fint mod Island, men det er ikke optimalt, at Møllgaard skal bruge sine kræfter på at fræse frem og tilbage mellem forsvar og angreb. Han skal være manden, der samler forsvaret. Det er hans hovedopgave.

3: Ved VM for et år siden sad det danske overtalsspil lige i skabet. Denne gang har det ikke fungeret. Alt for mange muligheder er blevet spildt. Vi har ikke profiteret af modstandernes udvisninger. Da Nikolaj Jacobsen forsøgte at spille syv mod seks mod Ungarn faldt det helt til jorden. De to orkesterledere, Mikkel Hansen og Morten Olsen, fandt ingen rytme og skabte ingen chancer. Det var en kæmpe bet.

4: Ungarn fik stresset det danske angreb ved at køre med noget der lignede to mandsopdækninger. Det betød, at Danmarks højre back, som på skift var Mikkel Hansen og Niclas Kirkeløkke, blev isoleret. Så stod de der på flade fødder og varmede bolden. Der manglede løb og bevægelse omkring dem. Blandt andet nogle fløjovergange så de store rum i det ungarske forsvar kunne blive udnyttet. Men der manglede både løb og tempo.

5: Det er en gylden regel i håndbold, at man skal passe godt på bolden. Da Danmark blev verdensmestre, var det netop en af de discipliner, som holdet udførte til perfektion. De tekniske fejl var nærmest ikke eksisterende. Ved EM har holdet i mange afgørende situationer smidt bolden væk. Her skal blot nævnes Mikkel Hansens mislykkede og alt for satsede aflevering i Island-kampen til Magnus Saugstrup ved stillingen 29-29. Island fangede bolden og scorede efterfølgende i tomt mål. Mod Ungarn lavede Danmark 11 tekniske fejl. Det er flere, end holdet lavede ved hele VM sidste år.

