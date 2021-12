Derfor slæbte hun rundt på kærestens flag

GRANOLLERS (Ekstra Bladet): Emsige frivillige i blå dragter prøvede pludselig at forhindre Michael Bruun i at indføre dåsebajere til jublende spillere i omklædningsrummet, men den lange jyde fik i kontante vendinger forklaret, at den slags altså hører sig til, når man har vundet bronzemedaljer.

Spillerne havde i hvert fald tænkt sig at feste igennem, mens de ventede på medaljeceremonien efter finalen – og formentlig også det meste af natten, inden de mandag formiddag flyver hjem på velfortjent juleferie.

Louise Burgaard knugede et dansk flag i den ene hånd, og det har en helt speciel historie:

- Det er ’Roslyng tilbage på banen-flaget’. Hun er jo min forlovedes yndlingsspiller, så han har håbet på et comeback til det sidste, haha.

- Er det bare for at lave ballade?

- Nej, han elsker Roslyng. Jeg kan sige til dig, at da hun lavede en fødselsdagsvideo til ham, var han lige ved at vælte bagover af stolthed. Det var dejligt, siger lykkelige Louise.

Kristina Jørgensen, Mie Højlund, Trine Østergaard, Rikke Iversen og Louise Burgaard er glade. Foto: Lars Poulsen

- Jeg har jo ikke festet i to år på grund af corona, så det kan godt være, jeg ikke skal have for mange af dem her, siger hun og kigger ned på den spanske IPA, hun knuger i hånden.

- Måske må de bære mig ombord på flyet …

Hun scorede syv på syv og spillede en brandkamp.

- Jeg er sgu ligeglad med, hvem der scorer – bare vi vinder. Jeg har hungret efter denne medalje i otte år, og så er det sgu svært at holde følelserne tilbage, når det lykkes. Jeg er skide stolt af mig selv – og af os!

- Hold kæft, hvor har vi kæmpet for det. Nu har vi for andet år i træk bevist, vi er i top fire – og vi er kun en knivspids fra top to. Den bronzemedalje betyder alverden, siger Metz-spilleren, der var med, da Danmark sidst hentede metal i 2013.

Sandra Toft og Mie Højlund efter kampen. Foto: Lars Poulsen

Det var Sandra Toft IKKE, men nu vandt hun så langt om længe bronze med landsholdet:

- Jeg har det meget bedre, end jeg plejer at have det, når jeg tager hjem fra et mesterskab, haha. Jeg er meget, meget glad. Jeg debuterede i 2008, og nu har jeg vundet min første medalje.

Tårerne flyder fra de Toftske øjne, uanset om det er af glæde eller sorg.

- Jeg tror, man kunne se det i det sidste minut inde på banen. Jeg er en person med følelserne uden på tøjet. Det er flot, at vi gør det i Spanien mod Spanien. Jeg synes, vi er fucking gode. Det var rart, vi ikke skulle ud i noget nervepirrende noget til sidst, siger hun.

- Jeg jublede med fire minutter igen ud mod bænken, men Burgaard råbte: Du må ikke jinxe den, siger målmanden, der kom let til skadet lørdag.

- Det var TV 2, der piskede en stemning op. Jeg fik lidt tape på anklen, og så var det helt fint.

Louise Burgaard hamrer en af sine syv scoringer ind. Foto: Lars Poulsen

Trine Østergaard var også i den syvende himmel:

- Jeg er lykkelig lige nu, og jeg er stolt af holdet og staben bag holdet.

- Er du ikke stolt af pressen?

- Jojo, I har været okay søde i år, men det havde også været mærkeligt andet, ikke. Nu har vi vundet bronze, og det betyder alt. Det er et kæmpe hak i bogen, hvis man kan sige det på den måde.

- Hvor fuld bliver du på en skala fra otte til 14?

- Øh… 14!!! Den skal have fuld gas, vi har åbnet dåsebajerne derude nu. Jeg elsker at feste – når der er noget at fejre, og det er der i dag. Jeg føler, vi har taget et sindssygt skridt allerede nu, men jeg synes også, at vi er rigtig godt på vej og kan lægge flere lag på i fremtiden, siger højrefløjen.

Anne Mette Hansen:

- Nu har jeg prøvet et par gange at blive nummer fire, og det er fand’me utur. I 2013 vandt jeg også bronze, så jeg ved, det betyder meget at kunne tage noget med hjem.

- Jeg følte mig rimeligt sikker, da der var et kvarter tilbage, og jeg kiggede op og så, vi førte med syv eller sådan noget. Da var det kun et spørgsmål om, at tiden skulle gå – men den gik godt nok langsomt de sidste ti minutter.

- Nu skal vi feste, og jeg tænker, den måske kan vare helt frem, til vi skal i flyet mandag. Nu må vi se, om jeg kan holde til det …

