Derfor spiller danskere i nederdele

I franske Metz spiller Louise Burgaard og Kristina Jørgensen i nederdele. Burgaard fortæller, at nederdelene er med til at vise mindre numse

Næsten alle håndboldhold optræder i shorts, men i Metz er det anderledes.

Her spiller de med blå nederdele - naturligvis med en slags tights under nederdelene.

Den østfranske klub har de to danske landsholdsspillere Louise Burgaard og Kristina Jørgensen i truppen.

Burgaard forklarer, at der er en speciel årsag til påklædningen.

Burgaard ses til højre i billedet i en kamp mod Gÿor i september. Foto: Csaba Krizsan/Ritzau Scanpix

- Man vænner sig hurtigt til det. Jeg tænker ikke over det mere. Jeg ville da foretrække shorts, men sådan er det, siger hun til Ekstra Bladet.

- Klubben begyndte med det for over ti år siden, hvor de ikke var så gode i Europa, så det var en måde at skille sig ud på og være sådan 'vi er dem med nederdelene'.

- Er det nemmere for modstanderne at hive fat i dem?

- Næ, og det viser egentlig mindre numse, fordi en nederdel falder ned foran. Der er mange, der er sådan 'er det et feminint valg?', og det synes jeg overhovedet ikke, det er.

- Der er bare ikke kultur for det i håndbold.

Nytilkomne Kristina Jørgensen (med nummer 10) har også lige skulle vænne sig til et andet outfit. Foto: Csaba Krizsan/Ritzau Scanpix

Speciel oplevelse

Burgaard har spillet i Metz i over tre sæsoner. I sommer fik hun dansk selskab af Kristina Jørgensen, der lige skulle vænne sig til nederdelen.

- Det er selvfølgelig lidt anderledes, men når vi først spiller kamp, lægger vi ikke mærke til det, siger hun til Ekstra Bladet.

- Det var en speciel oplevelse første gang, at jeg skulle have den på. Det er fedt nok, synes jeg. Det er bare sjovt og hyggeligt.

- Det er bare en del af pakken, og Bur sagde, at 'det er sgu fint nok, Kris. Bare kom'.

Lørdag er de begge sammen med resten af landsholdet iført shorts, når Kroatien venter i anden mellemrundekamp. Danmark har fire point.

To ud af seks hold fra Danmarks mellemrunde indløser billet til semifinalerne.