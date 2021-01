Derfor spiller han i 'bukser'

Ved første øjekast ligner det et par lidt for korte bukser...

Ikke just noget man forbinder med et verdensmesterskab, men ikke desto mindre nødvendigt for Norges muskelbundt Henrik Jakobsen.

Stregspilleren skiller sig ud med sin mundering, men det er han helt okay med.

- Det er ikke tights, der er lidt længere knæbeskyttere, siger han til norske Dagbladet.

- Jeg bruger dem, fordi jeg stadig har ondt, når jeg lander på arret efter knæskaden i 2019.

Foto: Anne-Christine Poujoulat/Ritzau Scanpix

Her ramlede nordmanden ind i grimme knæproblemer, hvor både korsbånd og menisk var beskadiget. Det holdt ham næsten ude et helt år.

Den uddannede politimand, der til daglig spiller i franske Fenix Toulouse, anses som en af de stærkeste på mandskabet, der inden VM var udset som favoritter hos bookmakerne.

Norge mangler en enkelt kamp mod Island i mellemgruppen og skal bruge en sejr, da Portugal ligger på samme pointantal og kan overtage kvartfinalebilletten, hvis nordmændene skulle snuble.

Norge-Island spilles søndag aften kl. 19, mens Portugal-Frankrig følger lige efter.

