Derfor var det dårligt for Danmark

De danske stjerner har indtil videre gjort rent bord ved EM, men spændingen i danskernes mellemrunde er stadig helt intakt.

Det skyldes blandt andet Islands storsejr over franskmændene, som ikke var godt nyt for Danmark. Den betyder, at Danmark ikke er sikre på en semifinaleplads, hvis Holland besejres mandag. I så fald kommer det nemlig an på Island og Frankrigs kampe.

Hvis alle tre mandskaber mandag får samme antal point i deres respektive kampe mod den nedre halvdel, er der lagt op til noget af en gyser onsdag.

Her er der en gentagelse af sommerens OL-finale, da to af de mest succesfulde landshold de seneste år - Danmark og Frankrig - brager sammen, mens Island møder Montenegro.

Teitur Örn Einarsson og Island havde ingen problemer med at slå Frankrig. Foto: Bernadett Szabo/Ritzau Scanpix

Hvis Island og Frankrig vinder, vil de to nationer samt Danmark alle ende på samme antal point, og de to semifinale-billetter skal derfor findes ved at se på den indbyrdes målscore.

Danmark vandt med fire mål over Island, mens Island vandt med otte mål over Frankrig. Derfor ser den interne målscore lige nu således ud:



Nikolaj Jacobsens tropper må derfor tabe med maksimalt seks mål til Frankrig, da begge så vil have en målscore på -2, men Danmark vil have scoret flere mål.

Alt dette kræver dog, som skrevet, at de tre lande får samme antal point mandag, mens Island så vinder sin sidste kamp onsdag.

Den danske forsvarsprofil Henrik Møllgaard er ikke glad for Islands sejr over Frankrig.

- Med danske briller er det ganske forfærdeligt. Vi ville gerne have, at Frankrig var gået rent igennem, så vi kunne have løst tingene sammen.

- Men de andre er dygtige, og der er ikke nogen gratis dage. Det er hårdt arbejde hver dag, og nu skal vi højst sandsynligt have minimum to point mere, siger landsholdsspilleren.

