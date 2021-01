Det blev for kedeligt i Barcelona

I tæt konkurrence med Emil Nielsen har Barcelona-målmanden Kevin Møller vundet pladsen som andenmålmand på det danske landshold.

Det siger landstræner Nikolaj Jacobsen til Ekstra Bladet, da vi spørger, om han overvejer mange udskiftninger til kampen mod Japan.

- Nej, nu skal vi holde fast i en base.

- Så de to målmænd, der stod mod Qatar, står også mod Japan?

- Ja, lige nu er det lidt foran, siger landstræneren.

Kevin Møller afløste Niklas Landin i målet i sidste del af kampen mod Qatar, og han nåede at brillere med flere store redninger i sejren på 32-23.

Den 31-årige og to meter høje Barcelona-keeper har haft en stor sæson i det spanske, hvor han særligt har gjort sig bemærket i klubbens kampe i Champions League. Men trods succesen i storklubben har han alligevel valgt at skifte Barcelona ud med Flensborg fra den kommende sæson. Det selv om Barcelona er totalt suveræne og altid vinder store sejre.

- Det korte af det lange er, at jeg savner den tyske liga. Jeg savner det, at hver kamp har stor betydning. Det er som om alle kampe er en topkamp. Det er synd at sige, at det har været sådan i Spanien. Jeg savner, at der er tryk på, og at der er fulde haller, uanset hvor man kommer hen.

- Her ved VM har I også haft det let. Er I overraskede over, hvor godt i gjorde det mod Qatar?

- Ikke egentlig overraskede. Vi går ind med en meget professionel indstilling til alle kampe. Vi er godt forberedte, og så er der bare en lyst til at spille på det her hold. Det er rigtig skønt at være en del af. Vi spiller meget sikkert og følger vores taktik til punkt og prikke.

- Det er aldrig let at spille mod ikke europæiske hold, for de har en anden tilgang til spillet. Det kan gøre det vanskeligt for det, vi er født og opvokset med. Det skal vi også forberede os på mod japanerne, der kommer med utroligt hurtige fødder. Hvis vi står lidt på hælene, kan de gøre det svært for os.

Indtil videre har vi utroligt gode til at omstille os. Nikolaj har fundet de taktiske løsninger. Det bliver spændende mod Japan, for det er jo ikke ofte, vi får lov til at møde den slags modstandere, siger Kevin Møller.

