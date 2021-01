Det bliver grimt

På papiret lyder Bahrain som en overkommelig modstander i Danmarks åbningskamp ved VM, men det er et hold, som Nikolaj Jacobsen har stor respekt for.

Danmark har da også tidligere haft store problemer med den lille arabiske nation, der er gået hen og blevet et af de stærkeste hold i Asien. Senest understreget af at Bahrain slog de tidligere VM-sølvindere fra Qatar i kvalifikationen til OL.

- De bliver også en udfordring for os. Det er et atypisk hold. De dækker på en anden måde. De er meget mere aggressive end det, vi er vant til. Vi kommer ikke til at spille en flot håndboldkamp. Det bliver ikke tilfældet. Det bliver en kamp, hvor man skal vinde sine mand-mand-dueller i angrebet og være dygtig på fødderne i forsvaret.

- Hvis det sidste lykkes, og vi får vores målmænd til at stå godt, så vi kan komme ud og løbe med dem, er vi nået et godt stykke vej.

- Vi skal helst ikke op og stå alt for meget seks mod seks, for så vil vi få nogen udfordringer. De dækker meget offensivt, og det bliver svært for os, fordi vi er vant til et kollektivt spil. Det bliver meget individuelt mod Bahrain, siger Nikolaj Jacobsen.

Danmark mødte Bahrain i OL-kvalifikationen i 2016 i Herning. En kamp Danmark kun vandt med to mål. Her stoppes Rasmus Lauge i et gennembrud. Foto: Lars Poulsen

Alligevel er han fortrøstningsfuld, inden det går løs. Han kan frit vælge sine 16 spillere blandt de 20, han har med til Egypten. Alle i truppen er uden skader og klar til kamp.

Landstræneren glemmer heller ikke, at Danmark møder frem som forsvarende verdensmestre.

- Det lyder altid godt, og det bør også give et skud selvtillid. Jeg glæder mig selv til at se, hvad vi har at byde på. Rasmus Lauges afbud er en, der gør nas, men så har vi fået noget andet kvalitet ind på holdet. Vi må se, hvor langt det kan bære os, siger Nikolaj Jacobsen.

Det er dog ikke kun på banen, landsholdet bliver udfordret i Egypten. Coronabøvl og usikkerhed om hvorvidt den røde boble kan holde, fylder også meget hos landstræneren.

- Arrangørerne kæmper. Der er ingen tvivl om, at det her VM er en stor organisatorisk udfordring også for et land som Egypten. Det at have 32 lande boende og få det til at gå op logistisk set er en svær øvelse.

- Og når man kigger sig rundt i Kairo, til og fra træning, er der også nogle trafikale udfordringer, som gør det meget svært at planlægge, hvor lang tid det tager at nå frem, siger Nikolaj Jacobsen.

Men ellers er der ved at være ro på i truppen. De kaotiske morgenmadsforhold, hvor hele otte trupper trængtes om adgangen til fadene, er blevet ændret til noget bedre.

Der er trængsel på Hotel Marriott i Kairo, hvor Nikolaj Jacobsen her ankommer. Privatfoto

- Nu spiser vi i et rum med kun svenskerne, og der begynder at komme afstand mellem os og dem, der serverer maden. Tidligere var problemet, at folk fra enkelte andre nationer bare rendte rundt som det passede dem.

- Hvis det her skal lykkes, handler det også om at tage et fælles ansvar. Det er ikke kun egypternes ansvar. Deltagerne ved VM skal give et nap med, og der kan man godt se, at der er lande, som har lidt flere erfaringer med at leve under de her restriktioner.

- Her på hotellet er der vildt mange mennesker, og det er svært at få et overblik over, hvad de laver herinde, og hvad deres tilhørsforhold til VM er. Der er nogle, der går rundt uden mundbind, og som har svært ved at holde afstand.

- Derfor har vi bedt spillerne om at være tilbageholdende, indtil vi får et større overblik og ser de forbedringer, vi har bedt om. Vi er nede at spise, (anden etage, red.) selvfølgelig. Men ellers er vi bare på vores egen etage (femte, red.) indtil videre. Så vi kommer endnu tættere sammen som hold.

