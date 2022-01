Det er bedre med bronze end bar røv

FOR FIRE år siden mødtes Danmark og Frankrig i bronzekampen ved EM i Kroatien. Det blev en rædselsfuld kamp uden nerve og intensitet. Det var to hold, der slet ikke var færdige med at være kede af, at de ikke havde nået finalen. Frankrig vandt i øvrigt kampen, men det er for længst glemt af de fleste.

NU STÅR de der så igen. I en ny bronzekamp. To skuffede mandskaber, som i går stillede op til en større presseance på halgulvet i den i imponerende MVM Dome i den ungarske hovedstad. 20.000 tilskuere er der plads til i den smukke hal. Den har ikke engang været tæt på at være fyldt, siden Ungarn røg ud af slutrunden allerede efter det indledende gruppespil.

NOK ER ungarerne tossede med håndbold. Men kun når deres egne er med. Så må Danmark og Frankrig glæde sig over, at der har været ret mange fans fra de to lande til den seneste uges kampe. De er der forhåbentligt også til bronzekampen, hvor de måske kan sætte lidt fut i de spillere, der på pressemødet i går mest af alt lignede døde fisk i øjnene.

Artiklen fortsætter under billedet...

Emil Jakobsen vendte ryggen til verden for en stund. Mange spillere er stadig skuffede efter nederlaget til Spanien. Foto: Jens Dresling.

DET GØR ondt at tabe en semifinale. Det medgiver jeg gerne. Men der er stadig noget at slås for. For både spillere og træner. Det er klart bedre at komme hjem med en bronzemedalje end med bar røv, som det hedder, når vi klunser.

EN BRONZEMEDALJE vil trods alt gøre det til en godkendt slutrunde. En fjerdeplads vil gøre EM 2022 til en skuffelse. Ikke så stor som i 2020, hvor Danmark røg ud efter det indledende gruppespil. Men dog på niveau med skuffelsen i 2018 i Kroatien.

SELVFØLGELIG er vi blevet forvænte. To gange VM-guld og olympisk sølv havde gjort Danmark til EM-favoritter. Dels fordi holdet er blevet forstærket med Rasmus Lauge, men også fordi flere af de store nationer ikke mødte frem til slutrunden med alle deres bedste spillere.

DET SÅ også vældig godt ud lige indtil semifinalen mod Spanien. Her blev Danmark overmatchet på både bænk og bane. Egentligt ejendommeligt, fordi Nikolaj Jacobsen normalt er en mester i at tage initiativet i kampene. Men han havde ikke noget modtræk over for det offensive spanske forsvar, hvor de gik så højt på især Mathias Gidsel, at de fuldstændig tog farten ud af det danske angreb. Det gav samtidig Mikkel Hansen begrænsede afleveringsmuligheder, hvilket medførte et uhørt højt antal tekniske fejl fra hans side.

Artiklen fortsætter under billedet...

Mikkel Hansen og Nikolaj Jacobsen ledte efter løsninger mod Spanien. Men forgæves. Foto: Jens Dresling.

KUNNE LANDSTRÆNEREN have prøvet noget andet? Ja, han kunne i en periode have prøvet med Niclas Kirkeløkke i stedet for Gidsel.

Vi ved ikke, om Spanien ville have dækket Kirkeløkke på samme måde som Gidsel, men Kirkeløkke havde altså scoret 10 gange i kampen forinden mod Frankrig. Med andre ord en mand med selvtillid, som vi i løbet af turneringen også har set vinde mand-manddueller, hvilket var taktikken for det danske landshold mod Spanien.

DET FORMÅEDE dog hverken Mikkel Hansen eller Rasmus Lauge, og Gidsel gjorde det kun delvist. En anden mulighed havde været bagkæden fra Frankrig-kampen, altså Jacob Holm, Lauge og Kirkeløkke. En trio som i det opgør tegnede sig for 23 ud af de 29 mål, Danmark scorede.

SPANIENS taktiske genistreg er naturligvis blevet bemærket hos de andre nationer.

Der er en måde at spolere den fartglade danske offensiv på. Det er muligt at sætte vidunderdrengen Mathias Gidsel ud af spillet, og det i en grad så selv Mikkel Hansens knivskarpe håndboldhjerne bliver rundforvirret. Det er altså sjældent, man ser ham kaste bolden ud over sidelinjen eller direkte i labberne på en modspiller.

HVAD GØR en klog landstræner som Nikolaj Jacobsen så ved den udfordring. På pressemødet i går var han hudløst ærlig. Han erkendte, at Danmark ikke fandt løsninger på det spanske forsvar, og at det faldt tilbage på ham selv. Det blev hverken rytme eller fart. Derfor skal han hjem og gå i dybden med problemstillingen, for at sikre sig, at det ikke sker igen.

Artiklen fortsætter under billedet...

Det falder tilbage på mig, sagde landstræneren på pressemødet i går. Foto: Jens Dresling.

HAN SKAL nok finde en løsning. Det har han gjort før. Men først skal han og spillerne lige sikre bronzemedaljerne. Det vil trods alt være et plaster på såret.

Nikolaj blev udmanøvreret