- Det er Danmarks svageste punkt

Den tidligere landsholdslegende Lars Christiansen ser nærmere på, hvad Frankrig vil gøre for at sikre sejren over Danmark i søndagens finale

Danmark brager sammen med Frankrig i VM-finalen søndag aften, og vejen til finalen har været uden de store problemer for det danske mandskab.

Men ifølge den tidligere landsholdsspiller Lars Christiansen er der en ting, som franskmændene vil forsøge at udnytte, når de møder de ubesejrede danskere.

- Man så jo, hvordan Kroaterne spillede meget fysisk hårdt mod Danmark, hvor de prøvede at sætte specielt Mathias Gidsel og Simon Pytlick ud af spil ved at stresse danskerne, siger Lars Christiansen og fortsætter:

- Det tror jeg helt sikkert, at Frankrig har set og vil prøve at udnytte i finalen, da fysisk hårdt pres, er Danmarks svageste punkt.

Christiansen mener, at Frankrig vil udnytte den rutine, som de har opbygget over så mange år, og at de vil gøre alt for at ødelægge danskernes spil og gøre dem utålmodige.

- Det bliver dog ikke nemt for det franske hold, da Danmark går ubesejret ind til kampen.

Lars Christiansen nåede i karrieren op på hele 1503 mål i 338 kampe for det danske landshold. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Frankrigs største styrke

Lars Christiansen mener dog, at det bliver svært for Frankrig, og at der skal meget til, før danskerne kommer ud af fatning.

- Det er ingen tvivl om, at landholdets form er stærk. De har i mange år spillet med om titlerne, så de er helt fortjent i finalen igen. Jeg tror også, at de vinder, da de har et utrolig godt hold, siger den tidligere landsholdstopscorer.

Selvom Danmark har vist lovende takter, skal man ikke undervurdere Frankrig.

- Danmark kontrollere kampene og har et gear mere end modstanderne, men man skal huske på, at Frankrig er en helt anden størrelse, end dem, de har mødt.

- De er afklaret og hviler i sig selv. De tager det meget roligt og lader sig ikke presse, og det er deres største styrke. De har respekt for Danmark, men de er ikke bange. Det bliver meget lige.