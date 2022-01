At det danske herrelandshold har valgt at tage til EM i Ungarn i et rutefly fremfor et chartret fly er forkert. Sådan lyder meldingen fra Ekstra Bladets håndboldekspert Jan Pytlick

Med mundbindet på og håndspritten i håndbagagen drager det danske herrelandshold til Ungarn, hvor EM i håndbold står for døren fra 13. januar.

Undervejs på rejsen kommer spillere og stab til at omgås andre mennesker og skal tilmed bøvle med en mellemlanding i Amsterdam, hvorefter turen går til Budapest.

Dansk Håndbold Forbund (DHF) har nemlig valgt at benytte sig af et rutefly og følger dermed ikke vores nordiske naboer fra Sverige, der har sørget for et privatfly til lejligheden. Et såkaldt chartret fly.

Og det er en dansk beslutning, der ikke ligefrem får Jan Pytlick til at smide armene i vejret i ren jubelrus.

- Jeg synes, det er dybt forkert. Nu kender jeg jo forbundet ret godt, så jeg ved, at det økonomisk er meget presset, siger Pytlick, der under slutrunden fungerer som Ekstra Bladets håndboldekspert.

- Det er klart, at når en stab på små 30 personer skal have et privatfly, så koster det bare kassen, så de overvejelser er naturligvis medtaget. Men med de risici, der er forbundet med det, så synes jeg, det er forkert.

Her henviser den tidligere landstræner blandt andet til, at der sidder andre mennesker i flyet, og på den måde kan danskerne ikke opretholde den boble, som de i lang tid har forsøgt at opholde sig i.

Artiklen fortsætter under billedet..

Lørdag spillede Danmark en forberedelseskamp mod Norge i Royal Stage i Hillerød, hvor danskerne imponerede med en sikker sejr. Foto: Jens Dresling / POLFOTO.

En økonomisk afvejning

Med tårnhøje smittetal og en coronavirus, der buldrer derudaf med mere end 200 km/t, kan det virke besynderligt, at DHF har valgt at benytte sig af modellen med et rutefly, hvor risikoen for smitte unægteligt er højere end i et chartret fly.

Men det er der en helt særlig årsag til. Det er nemlig et spørgsmål om økonomi, som Jan Pytlick også er inde på.

Det fortæller Morten Henriksen, der er sportschef i DHF, til Ekstra Bladet.

- Det har været en vurdering af, hvilke risici der er forbundet med det her (et rutefly, red.) kontra de økonomiske udgifter, det koster at flyve til Ungarn i et chartret fly.

- Vi havde jo aflyst en tur til Frankrig for at prøve at eliminere noget mulig smitte der, og så har vi fundet den her afgang. Der har ikke været nogle muligheder med et direkte fly, og vi har ikke prioriteret et chartret fly. Det tror jeg ikke, der er så mange, der har i øvrigt, siger sportschefen.

Udover Sverige bliver også det franske landshold transporteret i privatfly. Dog har Norge valgt samme løsning som Danmark.

Alle spillerne kommer med forudsigelser til EM i håndbold, der løber af stablen onsdag.

Men hvad er den økonomiske forskel mellem et rute- og charterfly? Sidstnævnte koster omtrent 150.000 kroner, hvilket TV 2 Sport blandt andet har skrevet, men over for Ekstra Bladet slår Morten Henriksen fast, at det drejer sig om et beløb, der er langt højere.

- Vi undersøger altid alle muligheder, men jeg kan sige, at der lige nu florerer nogle tal, som jeg ikke helt kan bekræfte. Det er markant dyrere, fortæller han og tilføjer, at økonomien i dansk håndbold har set bedre ud, end den gør nu.

- Jeg vil ikke afsløre for meget, men perioden fra 1. januar har haft store økonomiske konsekvenser, og det er selvsagt på grund af aflyste arrangementer i Royal Arena.

Danmark skulle foran mange tusinde tilskuere have spillet mod Norge i den store hal, men grundet coronavirus blev det aflyst.

Artiklen fortsætter under billedet..

Der var godt med tilskuere på lægterne, da Danmark mødte Chile i 2019 under VM i 2019 i netop Royal Arena. Foto: Jens Dresling / POLFOTO.

Tager sine forholdsregler undervejs

Jan Pytlick fortæller, at det cirka kostede 150.000 kroner at flyve med et chartret fly, da han som træner stod i spidsen for klubhold.

Her var der tale om en gruppe på 16-17 passagerer.

Skal man op på det dobbelte antal, som herrelandsholdet og stab omtrent er, så kan et privatfly ifølge Pytlick koste op mod 300.000-400.000 kroner.

Derudover er der ikke altid plads til bagage i sådan et fly, hvorfor en privat bus med spillerens habengut også skal afsted.

Pytlick mener, at DHF skulle have gjort mere for at inddrage landsholdets sponsorer til at dække nogle af omkostningerne, men Morten Henriksen fastholder, at alle muligheder er blevet afsøgt.

Sportschefen fortæller videre, at landsholdet på bedst mulig vis har sikret sig pladser bagerst i flyet, så spillere og stab undgår at sidde sammen med øvrige passagerer. Derudover er der også sørget for privat indcheckning i Københavns Lufthavn.

Danmark lander i Budapest mandag aften.

Herfra tager de en bus til Debrecen, hvor de torsdag spiller første gruppekamp mod Montenegro.