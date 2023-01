Ekstra Bladets journalist Kenneth Beyer er taget til Stockholm for at finde ud af, om man kan overtale svenskerne til at holde med Danmark

Det danske landshold kan skrive historie, hvis de vinder finalen over Frankrig søndag aften.

Hvis danskerne hiver en sejr hjem, er det nemlig tredje gang i streg, at håndboldherrerne vinder VM-guld, og ifølge den tidligere landsholdsspiller Kasper Søndergaard er der noget helt særligt ved det nuværende hold.

- Der er en stærk rygrad på landsholdet, som gør, at det er nemt at komme ind på holdet. Niklas Landin, Mikkel Hansen, Mads Mensah og Hans Lindberg er fantastiske personligheder, som har været med mange gange. De er ikke arrogante overfor nye spillere, så hvis man leverer, så står de med åbne arme, siger Søndergaard og fortsætter:

- Det skal man ikke tage foregivet, fordi det er fuldstændig unikt i min verden, og det er også derfor de leverer gang på gang, og formentlig bliver ved med det i flere år frem.

Kasper Søndergaard spillede 184 kampe for landsholdet mellem 2004 og 2017, hvor han scorede hele 395 mål. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Overrasket over modstand

I løbet af turneringen har Danmark i stor grad domineret modstanderne, og de går ind til finalen som ubesejret ved VM.

- De er helt klart det bedste hold i verden lige nu, mener Kasper Søndergaard.

Selvom Danmark er fænomenale, havde Søndergaard regnet mere af de øvrige landshold.

- Jeg var meget overrasket over Egypten. De er et fremragende hold, så det var overraskende, at de ikke havde mere at give af, fortæller han.

- Jeg havde også troet, at Spanien ville være vanskeligere at slå, så generelt er jeg skuffet over modstanden.

Mikkel Hansen og Niklas Landin er nogle af de rutinerede herrer på det danske landshold med henholdsvis 250 og 253 kampe. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Guldregn over Danmark

Selvom finalen bliver tæt, så har Søndegaard stor tiltro til de danske spillere.

- Jeg tror sgu, de vinder i aften. Jeg har en god fornemmelse, og det er jo sensationelt, hvis det lykkedes. Jeg havde aldrig troet, at Danmark ville få en chance for at vinde guld tre gange i streg.

- Det tror jeg aldrig bliver overgået.