Det er løgn! Spildte danske VM-forberedelser

Lars Jørgensen kunne ikke lade være med at smågrine, da han så Congo spille mod Sydkorea ved håndbold-VM torsdag aften.

Danmarks assisterende landstræner mente ellers, at han efter videostudier havde godt styr på de farligste spillere og styrker og svagheder hos lørdagens modstander.

Men da Congo-mandskabet marcherede ud på halgulvet i Catalonien, kunne han stort set ikke genkende en eneste spiller fra den video, han og Jesper Jensen havde brugt til forberedelse.

- Der er virkelig mange nye spillere med her. Om det er på grund af vaccineregler, eller hvad det er, det ved jeg ikke. Det er ret vildt, siger Lars Jørgensen.

'Man aner ikke, hvor man skal lede'

Videoen blev optaget i sommer, da Congo deltog ved de afrikanske mesterskaber. Og den har altså vist sig at være stort set ubrugelig.

Den danske assistenttræner var dog forberedt på, at oplysningerne skulle tages med et vist forbehold. Det kan ofte være lidt af et puslespil at skaffe videooptagelser fra lande i den knap så håndboldfanatiske del af verden.

- Vi kigger jo alle mulige hjemmesider igennem for at finde data. Men det kan være svært at tilgå. Nogle kampe bliver kun filmet privat og bliver ikke lagt op. Så man aner ikke, hvor i alverden man skal lede.

Congo og Diane Yimga tabte 23-37 til Sydkorea i torsdagens VM-premiere. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

- Vi sagde også til spillerne, at vi ikke aner, hvem Congo har med. Navne ændrer sig, trøjenumre er nogle andre, og optagelserne er dårlige, siger Lars Jørgensen.

Helt på bar bund er danskerne dog ikke, fordi de selvfølgelig kan bruge optagelser fra Congos VM-premiere mod sydkoreanerne torsdag aften.

Det går nok...

Her er der i hvert fald tale om de rigtige spillere.

- Men det foregående arbejde vi har lavet, er måske ikke så meget værd, siger Lars Jørgensen.

Uanset vanskelighederne med at skaffe levende billeder bør det danske landshold ikke komme i problemer mod vestafrikanerne.

Landstræner Jesper Jensen tager da også episoden med et skuldertræk.

- Jeg kan gode lide at være velforberedt, men det, at vi ikke har en video på modstanderen, gør mig ikke noget.

- Det skal bare ikke være sådan, at der er tilgængelige videoer, og jeg ikke har gjort mit arbejde ordentligt, siger Jensen.