Nikolaj Jacobsen medgiver, at det havde været en god idé at give spillerne en længere pause efter VM. Nu er Magnus Sagstrup langtidsskadet få dage efter guldmedalje-høsten

- Det er skideærgerligt.

Nikolaj Jacobsen er tydeligt træt af, at et af hans sikreste kort må se til fra sofaen de næste fire måneder.

Det fortæller han til Ekstra Bladet, efter at den danske landsholdsspiller Magnus Saugstrup er meldt færdig for sæsonen på grund af en operation for en grim skade i knæet.

- Det er synd for ham, men i særdeleshed også for hans klub (SC Magdeburg, red.). De kommer til at mangle en af deres vigtigste spillere i en meget vigtig periode for dem, siger den danske landstræner.

Den tyske storklub ligger nummer fire i Bundesligaen med fire point op til Füchse Berlin på førstepladsen - endda med to kampe i hånden.

Så der er nok at spille for, ligesom der er Champions League Final 4 på programmet 17. og 18. juni, hvor Saugstrup i værste tilfælde risikerer at skule melde afbud, hvis klubben når så langt.

Den 26-årige stregspiller blev skadet i søndagens pokalbrag mod Kiel. En kamp, der blev afviklet under en uge efter at han havde løftet VM-trofæet som punktum for en lang slutrunde.

- Er det kampprogrammets skyld, at Saugstrup er kommet så galt afsted?

- Det vil altid være spekulation. Der er jo mange, der har spillet kampe efter VM, som ikke er blevet skadet, og der er jo som sådan ikke noget nyt i det, for det har været på den måde i lang tid.

- Man skal tage den videre til personer, der i sidste ende træffer beslutningerne og sammensætter programmet. Men i mange år har vi da talt om, at det ville være mere hensigtsmæssigt med 14 dages pause efter en slutrunde, så spillerne kan nå at restituere.

Magnus Saugstrup i infight med to ungarske spillere. Foto: Lars Poulsen

Det danske landshold skal samles i både marts og april, når henholdsvis Tyskland og Spanien venter i i alt fire træningskampe.

På kort sigt får fraværet af Saugstrup dog ikke den store betydning, da han alligevel ikke var tiltænkt samlingen i april, fastslår landstræneren.

Her er der nemlig tradition for, at han benytter sig af yngre spillere.

Danmark blev i forrige uge verdensmester for tredje gang i streg.