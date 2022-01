Det fik den modsatte effekt: Lauge lagde låg på stemningen

BUDAPEST (Ekstra Bladet): Mens klokken nærmer sig midnat lørdag aften, er der givetvis tæt trafik på motorvej E-71 i sydvestgående retning ud af Budapest.

Medmindre flertallet af de mange tusinde kroater, der overværede den danske sejr på 27-25 i MVM Dome, da har valgt at tage en overnatning i den ungarske hovedstad.

Den ville være velfortjent. For det entusiastiske Balkan-publikum arbejdede heroisk med både stemmebånd og trommer for at hjælpe deres landshold mod et godt resultat.

Stemningen i den nybyggede håndboldkatedral var intet mindre end fantastisk, og det skyldtes ikke mindst de mange gæster fra Kroatien, der udgjorde flertallet af de godt 11.000 tilskuere.

- Jeg synes egentlig, at det var fedt nok, at vi som sådan var i undertal. Det giver jo et andet aspekt, og det (stemningen, red.) er noget, vi savner rundt omkring i Europa, selv om der har været tilskuere i Champions League i nogle kampe, siger Ramus Lauge.

Rasmus Lauge og Danmark måtte kæmpe hårdt på halvgulvet for at hive sejren i land. Både liggende, stående og springende. Foto: Lars Poulsen

Bedste følelse

Den danske playmaker forsøger altid at vende eventuel modstand på tribunerne til sin egen fordel.

Lykkes det, som tilfældet var lørdag aften, hvor han scorede Danmarks sidste mål og reelt afgjorde affæren, er gevinsten på allerøverste hylde.

- Det er da megafedt at komme ind og score det mål, der afgør det til plus tre med to minutter igen. At løbe rundt med armene i vejret, mens man bliver buhet af og dræber stemningen lidt. Der findes da ikke nogen bedre følelse, fortæller Lauge.

Han og landsholdet kan glæde sig over, at der venter flere kampe i Europas største håndboldarena i den kommende uge.

Mandag står Holland på menuen, mens Frankrig venter i den sidste kamp i mellemrunden.

Efter to runder i gruppen topper Danmark med seks point, mens Island og de franske OL-vindere følger efter som nummer to og tre med fire point. De to bedste hold går videre til semifinalen.