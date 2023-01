Det glade vanvid

Niklas Landin smilede diplomatisk:

- Deeet må jeg hellere lade andre udtale sig om.

Han var blevet spurgt til galskaben i, at Danmark risikerer at skulle forlade Stockholm, som de netop er kommet til fra Malmø, for at rejse til Polen, hvis de spiller sig i semifinalen – for så derefter, hvis de vinder den, at skulle retur.

Det trækker ned, at Ungarn har haft en hviledag mere end danskerne. Og samtidig er de svenske værter rejst fra Göteborg til hovedstaden for at møde Egypten, der som bekendt kommer fra Malmø.

I Gdansk spilles de to øvrige kvartfinaler, og de fire deltagerlande kommer fra mellemrunder i Kraków og Katowice.

Det internationale håndboldforbund, IHF har garanteret værterne hjemmebane, hvis de skulle nå semifinalen. For Sverige er det fortsat aktuelt, mens polakkerne er ude.

'Skidt for Danmark og os'

Vi ved med sikkerhed, at Danmark ikke kan møde Sverige før tidligst i finalen. Men dermed ikke sagt, at Danmark i tilfælde af sejr over Ungarn så skal til Polen og spille semifinale.

For der er den lille sløjfe på galskaben, at svenskerne i teorien kan ryge ud i kvartfinalen, og så er det Danmark, der som vinder af mellemrundens gruppe IV bliver i Stockholm, mens egypterne må til Gdansk.

Det ved det danske landshold først sent onsdag aften, når Sverige-Egypten er færdigspillet.

Foto: Lars Poulsen

Roberto Parrondo, der er Egyptens landstræner, sagde det mandag aften:

- Havde vi spillet tidligere i dag, kunne vi være fløjet til Stockholm om aftenen. Det er skidt for både Danmark og os, at vi skal flyve tirsdag morgen dagen før så stor og vigtig en kamp, sagde han til Aftonbladet.

I øvrigt er Danmarks mulige semifinalemodstander, Norge eller Spanien, allerede i Polen. De spiller kvartfinale i Gdansk. Altså har de en fordel i forhold til danskerne.

'Ikke godt for vores sport'

Morten Henriksen vil have lavet noget om, men sportschefen i DHF skal lige trække vejret.

- Vi skal samle trådene, når vi kommer hjem. Også fordi vi har en del erfaring med at arrangere mesterskaber. Med 32 hold til et VM er det vel kun Tyskland, der kan være vært (alene, red.), siger han og nævner Slovenien, der i november havde mange tomme arenaer til kvindernes EM.

Mikkel Hansen og den danske trup faldt i søvn ved tre-fire-tiden natten til tirsdag, så skulle de op og med en flyver til Stockholm. Træning blev der ikke noget af tirsdag, inden de onsdag skal i vælten allerede fra kl. 18 mod Ungarn. Foto: Lars Poulsen

- Det er ikke godt for vores sport. Vi vil gerne have, at det bliver spredt lidt ud. Men forholdene på tilskuerpladserne skal der også gerne være. Og for spillerne.

- Og der er citronen nok presset. Og det ender nok med, at vores holdning er, at det er en my for meget. Og spørgsmålet er, om vores sport ikke godt kan klare, at semifinaler afvikles i samme land, og at den ene værtsnation så må spille i udlandet.

Han siger, at landsholdet – og det gælder jo alle landshold – er vant til at rejse for at spille kampe.

- Men det er nyt, det her med at semifinaler spilles forskelligt. Vi har arrangeret mesterskaber både med svenskere og nordmænd, og jeg kan da godt se fede semifinaler, der afvikles to forskellige steder med arenaer, der er fuldstændig proppet med fans, siger han og nævner, at deltagerne skal kunne blive boende - med en maks-distance på to tre timers afstand til spillestedet..

