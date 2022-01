Det grumme minde: - Det fik vi aldrig rystet af os

Jan Jensen ser ingen muligheder for, at Danmark kommer til at snuble mod Montenegro

DEBRECEN (Ekstra Bladet): Der har været masser af corona-tumult forud for EM i Ungarn og Slovakiet, men det danske hold er sluppet nådigt, og forsvarsgeneralen Henrik Møllgaard siger, at de rød-hvide er længere fremme end normalt i begyndelsen af januar måned.

Det lover godt, inden det i aften går løs i Debrecen mod et voldsomt coronaramt mandskab fra Montenegro. Det er endda et spørgsmål, om montenegrinerne kan stille med de 16 mand, som må udgøre truppen.

Anderledes står det til hos Danmark, hvor Jannick Green er den eneste, som stadig er klar til slutrunden. De øvrige 19 er ikke ramt, og derfor kan landstræner Nikolaj Jacobsen i ro og mag vælge de 16, som skal entrere arenaen i aften.

Henrik Møllgaard melder da også om perfekte forberedelser og god stemning i truppen:

- Det har været en speciel optakt, men jeg fornemmer, at folk er ved at være klar nu. Også selv om det er blevet noget andet end det, vi havde håbet på. Vi skal stå her med afstand og mundbind og en aflyst landskamp mod Norge.

- Men jeg synes, det har været en rigtig fin optakt på Scandic i Kastrup, og så gjorde det ikke noget, at den ene af kampene mod Norge blev aflyst. Vi havde i stedet nogen rigtigt givende træningsdage og i den ene landskamp, vi havde, viste det sig, at vi var der, hvor vi skulle være. Så lige nu vænner vi os stadig til det her nye sted, hvor vi skal have det hele til at fungere, og så glæder vi os bare til at komme i gang.

Henrik Møllgaard, tv, under den afsluttende træning onsdag i Debrecen. Han klager ikke over forberedelserne. Foto: Lars Poulsen.

- Er I blevet så rutinerede, at I kan ryste al den her tumult omkring corona og trængsel ved buffeten af jer og koncentrere jer om kampen mod Montenegro?

- Ja, vi er vant til at være i den her trummerum, hvor vi holder os lidt for os selv, spritter ekstra af og gør hvad vi kan. Det har vi øvet os i, og det er vi rimeligt rolige omkring. Lige nu drejer det sig om at finde den bedste vej ned til buffeten og få sat os for os selv. Det er lavpraktiske ting, vi går og bokser med.

- Vi er klar. Vi har brugt tiden fornuftigt. Både til træning og til at få set en masse video om vores modstander. Det er dog ikke helt sikkert, hvad vi møder mod Montenegro. Vi glæder os til at se deres endelige holdopstilling.

- Men vi har jo prøvet at tabe nede i Montenegro, så vi ved godt, hvad det er for en slags håndbold, vi kommer til at møde. Det bliver med fuld fysik og med hjertet uden på tøjet. Det skal vi kunne matche. Det handler ikke kun om, hvor meget fart vi har i benene, og hvor bred vores trup er.

- I var jo næsten overvældende gode mod Norge?

- Ja, jeg synes også det meget godt afspejler, hvordan vi har trænet. Jeg var glad for at den første kamp blev aflyst, fordi vi i stedet havde nogen pissegode træninger, hvor vi fik endnu mere tid sammen, og det er normalt alt andet lige en mangelvare, når man er landsholdsspiller. De der timer sammen har været gode for nogen af dem, der ikke har været med så lang tid og for Rasmus Lauge, som er kommet tilbage igen. Han har lige fået støvet tingene af. Vi har brugt tiden rigtig fornuftigt, men nu glæder vi os også til at spille kampe, der gælder.

- Er det i begge ender, at du synes I har udviklet jer?

- Ja, vi har fået finpudset en masse ting. Vi har snakket varianter og muligheder, og hvad det er for nogen modstandere, vi skal møde, og hvornår det er, vi gerne vil gøre hvad.

- På nogen områder er vi længere fremme, end vi normalt er på det her tidspunkt i januar.

- Det lyder lovende!

- Det skal det også gøre. Men jeg kan også godt huske EM for to år siden i Malmø. Der syntes vi også, at vi var godt med, og vi spiller egentlig også en ganske udmærket kamp mod Island, men små ting gjorde, at det ikke gik vores vej, og så var vi alvorligt under pres. Det fik vi aldrig rystet af os. Derfra blev spillet krampagtigt og nervøst, og da vi spillede 24-24 mod Ungarn, var vi færdige. Sådan kan håndbold også være, siger Henrik Møllgaard.

Ekstra Bladet dækker landskampen torsdag aften klokken 20.30 live.