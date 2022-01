Lasse Svan var lykkelig over at kunne sætte punktum med afgørende scoringer, EM-bronze og en hyldest i luften efter sin sidste kamp for landsholdet

BUDAPEST (Ekstra Bladet): Først hang han i luften. Kort efter hang der bronze om hans hals.

To store øjeblikke sammenfattede et smukt punktum for Lasse Svan, der søndag takkede endegyldigt af på landsholdet.

Med en tredjeplads ved EM og en flyvetur fra holdkammeraterne!

Der var forhåbninger om det første, mens det sidste til gengæld ikke var forventet.

- Det havde jeg ikke regnet med! De kastede de virkelig højt. Og når de gør det, håber jeg jo, det er fordi, jeg også har betydet noget for dem, siger den 38-årige legende.

- Det er noget af det, jeg er allermest glad for. Det med at have bidraget med noget på banen, hvor det er vigtigst, men også udenfor. Der er forhåbentlig en masse gutter nede i omklædningsrummet, som synes, at jeg er god at have på holdet, fortæller fløjspilleren.

Det kan der ikke herske nogen tvivl om. Lasse Svans betydning på både hoteller og halvgulv er blevet bemærket mange gange i truppen.

Lasse Svan fik en dårlig start, men tog sin revanche i bronzekampen me vigtige scoringer. Foto: Jens Dresling

Han har samlet på succeser med landsholdet, men han har også samlet truppen, når der har været udfordringer.

Det er en samlet pakke af medvind og modvind, der gør de mange år med kliken til noget helt specielt. Derfor er det også svært at pege på det vigtigste, han tager med sig, når boblen nu forlades endegyldigt.

- Jeg synes jo ikke, der kun er én ting. Det er derfor, jeg siger, at jeg har kufferten fuld af oplevelser. Det er jo både medaljer og succeser, men det er også fiaskoer og følelsen af, at være i en gruppe, hvor det nogle gange ikke fungerede, og vi faldt igennem og så skulle arbejde os ud af det, siger Svan.

Meget symptomatisk var det også forløbet i gårsdagens bronzedyst. Danmark havde store vanskeligheder i første halvleg, hvor Flensburg-fløjen også selv misbrugte to forsøg.

Rasmus Lauge, Henrik Møllgaard og Lasse Svan i jubel efter sejren. Foto: Jens Dresling

Det blev en rutsjebanetur af de helt store, men Nikolaj Jacobsens mandskab fik vendt truende nederlag til triumf.

Og Svan fik såmænd også sin vendetta for indsatsen inden pausen, da han kom ind anden halvleg og spillede en nøglerolle i det danske comeback.

- Jeg er selvfølgelig ekstremt glad for at få lov at komme ind igen, bidrage med noget i de sidste ti minutter og være med at sørge for, at vi kommer i den forlængede spilletid. I den synes jeg, vi er virkelig dygtige, holder hovedet koldt og gør alle de rigtige ting.

Det kneb imidlertid med at holde niveauet, da han ville sige et par ord i omklædningsrummet efter sejren. Til de personer, der har betydet og fortsat vil betyde enormt meget i hans liv.

- Det blev en ekstremt kort og meget usammenhængende tale. Jeg har også sagt til dem, at jeg håber, jeg kan få muligheden for at holde en lidt længere og sammenhængende version på et andet tidspunkt. Men lige nu skulle de bare have en stor tak for den måde, de er på. Det betyder, at jeg kan være, som jeg er, fortæller bronzevinderen.