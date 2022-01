KOMMENTAR: Efter pausen gjorde det danske landshold hvad der passede dem - det her lover godt for fortsættelsen ved EM

DET VAR Danmark, og det var smukt.

Flot styret af Nikolaj Jacobsen er det danske landshold klar til mellemrunden ved EM efter den sikre sejr på 34-23 over Slovenien. Den sidste kamp i gruppen, mandag mod Nordmakedonien, er nu uden betydning. Danmark kan ikke røres, fordi også Montenegro er blevet besejret tidligere i turneringen.

OG DET blev en rigtig flot håndboldkamp i en tætpakket hal. Fantastisk god stemning skabt af de to holds mange tilrejsende fans. I Ungarn virker det ikke til, at corona er den store udfordring, eller også er det bare ikke noget, man snakker om.

Niklas Landin lukkede helt af efter pausen. Foto: Lars Poulsen.

I STEDET var der fokus på håndbolden, og det var tydeligt fra kampens åbning, at det er to hold, der står godt til hinanden. Mange teknikere og masser af fart i spillet, gjorde det til en underholdende affære.

DANMARK havde i førte halvleg flere muligheder for at slå et større hul, men fem tekniske fejl og hele fem afbrændere af Mikkel Hansen gjorde, at Slovenien fik lov til at hænge på frem til pausen.

DET DANSKE landshold have ellers ikke svært ved at komme frem til fornuftige afslutningsmuligheder. Det var bare Hansen, der ikke havde fået kaliberet sin skudarm. Til gengæld var det igen en fornøjelse at følge skudvariationerne fra Emil Jakobsen på venstre fløj. Det er høj klasse, hvad han præsterer.

DET SAMME gør sig gældende med Magnus Saugstrup på stregen. Han har udviklet sig til en spiller i verdensklasse. Han scorer på sine muligheder og skaber gode screeninger til sine medspillere. I forsvaret vokser han også, og da han gik frem i en 5:1-opstilling formåede han at bremse den ellers så velsmurte slovenske angrebsmaskine.

Magnus Saugstrup strålede igen. Foto: Lars Poulsen.

DET HJALP også gevaldigt på defensiven, at Niklas Landin efter en lidt rusten begyndelse tog fra i målet. Det gav de gode kontramål.

Og efter pausen var Landin usårlig. Han tog fuldstændig pippet fra de slovenske straffekastskytter. I det hele taget blev anden halvleg en ren dansk håndboldopvisning.

Anført igen af en uopslidelig Mathias Gidsel, som finder rum, der ellers er muret tæt til.