Taber Danmark til Frankrig, skal landsholdet for første gang spille President’s Cup for de små nationer. Den udsigt har Louise Burgaard ingenlunde lyst til at vågne op til

KUMAMOTO (Ekstra Bladet): Hvis Danmark taber til Frankrig, skal de rødblusede kvinder et sted hen, de ALDRIG har været: President’s Cup!

Turneringen blev skabt af hensyn til de svagere nationer som eksempelvis fra dette VM Australien, DR Congo, Angola, Cuba, Senegal, Kazakhstan, Argentina og Kina ud fra ideen om, at når holdene havde fået bunkeprygl i gruppespillet, kunne de møde mere jævnbyrdig modstand, inden de suste hjem.

Samtidig tjener turneringen som placeringskampe, hvor de fire firere i gruppespillet – hvor Danmark ender i tilfælde af fransk triumf – spiller en mini-cup søndag og mandag om placeringerne fra 13 til 16.

Det er ikke et sted, de danske spillere ser frem til at lande for første gang…

- Jeg har det godt efter sejren over Brasilien, men jeg er stadig ikke tilfreds. Hvis vi ikke spiller ordentligt og slår Frankrig, skal vi spille President’s Cup, og det kan jeg slet ikke magte, siger Louise Burgaard.

Enhver europæisk spiller vil til enhver tid foretrække en billet hjem lørdag – og så glemme alt om denne slutrunde. Men nu risikerer enten danskerne eller de franske verdensmestre at skulle stille op til to opgør i VM’s taberturnering.

- Ja, det er mærkeligt, men man kan sige, det også vil være underligt, hvis et fransk landshold ender der, siger Louise Burgaard.

- Derfor er det en kæmpe vigtig kamp, og jeg er spændt. Selvfølgelig nød man lige at kunne puste ud efter sejren over Brasilien, og vi lever stadig i VM. Men arbejdet skal gøres færdigt.

Anne Mette Hansen orker ikke at tænke på et sjældent dansk indtog i President's Cup. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Sandra Toft:

- Det er noget, jeg overhovedet ikke gider nævne. Det skal vi ikke bruge kræfter og energi på, og det skal ikke ligge i baghovedet. Vi skal ikke blive lammet af frygten for at tabe.

Lotte Grigel:

- Det er noget, vi snakker om. Også for at man er indstillet på, at når man går ind til kampen, så skal den virkelig have 100 procent. Men når det er sagt, så nytter det heller ikke, at det er der, vores fokus ligger. Vi skal ikke tænke på, hvad der kan ske efter kampen. Den kamp skal vindes, og det gør vi ved at tage et angreb og et forsvar ad gangen.

Anne Mette Hansen:

- Det gider jeg slet ikke tænke over og bruge energi på. Den synes jeg, vi skal tage efter kampen mod Frankrig.

