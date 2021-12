Dét kom bag på ham: Storroser landsholdet

GRANOLLERS (Ekstra Bladet): Det var lige før, at selv landstræneren måtte knibe sig i armen efter den store sejr over Tyskland søndag aften.

- Den havde vi ikke lige set komme. Men det var fedt, at vi kunne cementere det, vi er gode til. At lægge det der fysiske pres på modstanderne med et sindssygt godt forsvar og sindssygt dygtige keepere.

Nu var det Althea i dag og Sandra sidst mod Tjekkiet. Vi arbejder hele tiden med, at modstanderne skal være gode for at slå os, og det skulle tyskerne også i dag for at lave mål. Når de endelig kom forbi defensiven, så stod Althea og pillede dem.

Althea Reinhardt reddede igen og igen. Foto: Lars Poulsen.

- Jeg synes, vi er gode, og jeg synes, vores kontraangreb også er en fornøjelse. Det er ikke fordi, vi laver så voldsomt mange kontramål i dag og i den sidste kamp mod Tjekkiet, men det er et stort fysisk pres, vi får lagt på modstanderne.

- Og så må du være tilfreds med Line Haugsted, som kom i andenbølgen og hamrede dem ind?

- Ja, det var også det, jeg snakkede med Line om efter Tjekkiet-kampen, hvor hun var lidt ærgerlig over, at hun ikke kunne få sat dem ind. Jeg sagde, det i og for sig ikke er det vigtigste, det er trykket, vi lægger. Mod Tjekkiet havde vi 29 kontraløb, hvor vi trykkede dem og nul tekniske fejl. Det er uhørt, så det er helt oppe i verdensklasse.

Hærføreren. Jesper Jensen havde fuldstændig styr på kampen mod Tyskland. Foto: Lars Poulsen.

- Line Haugsted og Kristina Jørgensen er blevet rigtig dygtige til at bære bolden frem med meget lav risiko, og så tager vi de nedfaldsfrugter, der er. Står de lidt forkert, så fordeler vi bolden rundt, og får spillet den ud til fløjene eller til stregen. I dag stod de lidt lavere, og så kunne Haugsted hoppe op og banke den ind. Det er også en af de store ting, som vi er lykkes med de sidste 11 måneder. Vi løber en virkelig god kontrafase.

- Og nu venter Brasilien i kvartfinalen. Hvad er det for en størrelse?

- Det er et meget dynamisk og energisk hold med en kæmpe passion. En passion vi skal se, om vi kan forstyrre lidt. Vi ved, de skal være gode for at lave mål mod os. Hvis vi undgår deres kontraer, og de skal ned og kæmpe mod vores forsvar gennem to gange 30 minutter, så tror jeg vi har en god chance mod dem. Især med Sandra eller Althea inde bag ved.

- Men det er et spændende hold. De er ikke så strukturerede, men de spiller med hjertet. Det er et nyt hold med mange nye spændende spillere. De har højt individuelt niveau, og så bringer de den her passion, hvilket leder tankerne tilbage til Kroatien-kampen ved EM. Her fik vi tændt ild i nogen spillere, som pludselig så deres chance.

- Men jeg synes heldigvis, vi nu er på et helt andet sted. Vi har flere ting i værktøjskassen, vi kan trække op, og så er der bare en kæmpe tillid til hinanden på vores hold. De stoler på hinanden og de føler, de kan gå i krig med hinanden – ligegyldigt hvem der står ved siden af.

- Hvis vi kan lave en copy paste af det, vi laver lige nu, så er vi komfortable inden mødet med Brasilien. Vi ved, de skal være meget dygtige for at kunne slå os, siger Jesper Jensen.

Det er nærmest uvirkeligt