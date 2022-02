Joachim Boldsen var lamslået over Dmitry Kornevs afbrænder på frit mål i Europa League-kampen mod GOG

Det er aldrig godt at brænde på frit mål, og det synes Joachim Boldsen i den grad heller ikke.

GOG Svendborg slog tirsdag russiske Chekhovskiye Medvedi i gruppespillet i Europa Leagues gruppe B.

Den tidligere landsholdsspiller og nuværende kommentator Joachim Boldsen havde taget turen til Gudme-hallerne for at kommentere kampen, og særligt et moment i kampen fik den tidligere stregspiller til gå amok.

- Okay, det er det mest vanvittige. Var den overhovedet inde på banen den bold? Jeg har aldrig set noget så elendigt. Den er jo ikke i nærheden, lød det fra en rystet Boldsen.

Grunden til udbruddet var på grund af, at gæsternes Dmitry Kornev på grummeste vis sendte en bold omkring fem meter forbi et tomt mål.

Det skal tilføjes, at russeren stod helt nede på sin egen halvdel, men det var ikke noget, der fik Boldsen til at spare på kritikken.

Du kan se afbrænderen øverst i artiklen.

På den langsomme gengivelse ses det også tydeligt, at Chekhovskiyes træner Vladimir Maksimov nedstirrer sin russiske højrefløj efter det elendige forsøg.

Kampen endte med en snæver sejr til GOG på 27-26, og det fynske mandskab indtager dermed førstepladsen i gruppen foran Benfica og Nantes.