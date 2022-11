Det skete for alle: - Jeg vidste det ikke

Danmark fik rejst sig ved EM og vandt stort over Serbien. Alle markspillere fik endda scoret

Med bare ét minut og 29 sekunder igen skete det.

Simone Petersen kom på tavlen, og så havde alle Danmarks 14 markspillere scoret mod Serbien i kæmpe-sejren på 34-21.

- Vi har mange dygtige spillere, og vi vil gerne skrue tempoet op og trykke på. Vi havde fornemmelsen af at kunne slå og hul, og det gjorde vi så, siger landstræner Jesper Jensen.

- Vi vil rigtig gerne få spillere nummer 11-12-13-14-15 og 16 med i vores spil.

- Var I opmærksomme ude på sidelinjen på, at alle kom på tavlen?

- Jeg har en lille fornemmelse. Jeg vidste det ikke, før du sagde det. Jeg har en fornemmelse af, at alle fik spillet. Dem, der fik mindst, fik måske 8-9 minutter, men så er de inde i turneringen.

Det var kun Jesper Jensens to målvogtere, som ikke fik scoret. Det leverede så til gengæld redningsprocenter på 42 (Sandra Toft) og 44 (Althea Reinhardt). Foto: Tariq Mikkel Khan

- Så har de fleste ramt et kvarter efter to kampe, så er det er rigtig fint, så alle føler de er med og kan bidrage.

Hvis Danmark havde tabt, ville de være ude af EM allerede på tredjedagen. Det var Jesper Jensen naturligvis klar over på forhånd, men danskerne var klasser bedre og endte på ingen måde i problemer.

- Jeg er både glad og lettet. Vi kendte jo godt præmissen, så det var vigtigt for os at vinde. Jeg er enormt stolt over præstationen, siger landstræneren.

Tirsdag venter Sverige i sidste gruppekamp. En dansk sejr sender Danmark videre til mellemrunden med mindst to point.