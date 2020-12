Det værste ved coronaen

De danske EM-kvinder fortæller om et liv under corona-åget

Længe truede coronapandemien med helt at aflyse EM i Danmark. Men meget stramme protokoller gjorde det alligevel muligt at afvikle slutrunden, og det er nu lykkes uden de store problemer at samle 16 nationer i rød zone på hoteller i det midtjyske.

Kun en rumænsk spiller er blevet testet positiv ved ankomsten til Danmark. Hun blev straks sendt i isolation. Alle andre er negative. Et bosnisk dommerpar blev bedt om at blive hjemme, da en af dem blev testet positiv i hjemlandet.

Det er status nu, hvor turneringen for alvor går i gang. Men spillerne på det danske landshold har levet under corona-åget siden marts, og her fortæller de, hvad det værste er, de har oplevet i den lange periode, hvor de blot har ønsket at kunne udføre deres arbejde så godt og sikkert som muligt.

Mia Rej, København Håndbold

- Det værste var, da vi blev hjemsendt og ikke vidste, om ligaen skulle fortsætte eller ej. Skulle vi med landsholdet eller skulle vi ikke? Du vil gerne som professionel gøre det allerbedste og træne på den bedste måde. Det var en svær balancegang. Jeg kan godt lide, når der er en plan og noget struktur, og at vi ved, hvad vi skal.

- Jeg synes ikke, det er så besværligt at holde sig i bobler. Jeg ser min kæreste og lidt min familie, men jeg forsøger at holde det på et minimum. Sidst vi havde et familiearrangement, havde alle fået taget en coronatest inden. Vi tager alle de forholdsregler, vi overhovedet kan.

- Så har vi det sociale i klubben. Der har man trods alt 16 veninder, man kan få lov til at se.

- Hvor mange test har du fået foretaget?

- Det ved jeg ikke. En hver uge og så lidt ekstra når der har været tvivl. 40 eller 50. Man bliver vant til det.

- Men det er rart at få dem taget, for det er en sikkerhed. Jo flere. Jo bedre. Det er fantastisk, at man som borger i Danmark kan få taget en gratis test og endnu mere fantastisk, at man inden for håndbolden kan få taget en test så ofte, som vi kan. Det gør, at vi kan føle os sikre.

Anne Mette Hansen

Györ Ungarn

Anne Mette Hansen er glad for at EM bliver til noget. For det er ikke sjovt at sidde alene i sin lejlighed. Foto: Lars Poulsen.

- Det værste har været at sidde i karantæne i Ungarn. Det har vi gjort to gange nu, hvor jeg en uge bare har siddet i lejligheden. Det var virkelig svært.

- Det var ikke lovligt at forlade lejligheden, så jeg blev udfordret i at finde på ting, som jeg kunne lave alene.

Landshold-spiller Anne Mette Hansen har store forventninger til holdet

Kathrine Heindahl

CSKA Moskva Rusland

- Rusland er et meget lukket land, og min kæreste havde planlagt, at han skulle med til Moskva fra juli. Det har ikke været muligt. Det er ikke blevet det der fælles eventyr, vi havde drømt om.

Andrea Hansen

København Håndbold

- Det har været, at vi har måttet dele familien op til arrangementer. Og så bor jeg inde i København. Jeg er vant til at bruge byen, og det har vi ikke kunnet gøre på samme måde.

Mie Højlund

Odense Håndbold

Artiklen fortsætter under biledet...

Mie Højlund brugte coronaen til en mental pause. Foto: Lars Poulsen

- Personligt tror jeg måske, at corona har været godt for mig. Det har været godt med en pause, der har givet fornyet energi.

- Dog har det værste helt klart været uvisheden. Man vidste ikke, om sæsonen gik i gang, om man skulle træne op til noget.

Louise Burgaard

Metz Frankrig

- Helt klart uvisheden. Der har været udgangsforbud to gange i Frankrig, og det er der også nu. De snakker om at åbne lidt op hen over julen, men så lukke ned igen bagefter. Ingen ved rigtigt, hvad der sker.

Jesper Jensen

Esbjerg og landstræner

Jesper Jensen savner tilskuerne. Foto: Lars Poulsen.

- Det er alle de fede oplevelser, vi er gået glip af. Vi spillede en kamp mod Bukarest i september med Esbjerg. Der tænkte jeg, hvor er det ærgerligt, at der ikke sidder 3000 mennesker og ser den kamp, for det var et fuldstændig vanvittigt opgør, der blev afgjort i sidste sekund.

- EM på hjemmebane skulle have været med 12.000 tilskuere i Boxen og med national stemning og fællesskabsfølelse. Det får vi ikke. Men jeg håber virkeligt, at vi som hold kan være med til at skabe et fællesskab uden for banen.

Sandra Toft

Brest Frankrig

Sandra Toft har flere gange prøvet at være isoleret. Foto: Lars Poulsen.

- Siden jeg tog tilbage til Frankrig i slutningen af juni, har jeg ikke set andre end mine holdkammerater. Så det værste er savnet af familie og venner. Jeg har ikke kunnet komme på besøg, og jeg har ikke været hjemme og vende en weekend hos mor.

- EM uden tilskuere bliver en speciel oplevelse. Men et EM er altså et EM, så det skal nok blive sjovt, selv om vi kommer til at savne larm ude fra tilskuerpladserne.

Sandra Toft: Vi er kommet os over sidste år

Kristina Jørgensen

Viborg HK

- Det værste savn har været, at vi ikke har kunnet spille i en fyldt hal. Og da det hele var lukket ned, var det værste, at jeg ikke kunne træne med mit hold.

Line Jørgensen: Vi har et godt hold

Line Haugsted

Viborg HK

- Da vi ikke kunne træne sammen og havde det liv sammen, vi har normalt. Glæden ved at spille sammen og være sammen. Det var trist at træne alene hver dag. Jeg bliver motiveret af mine holdkammerater.

Line Haugsted: Vi har haft udsving

